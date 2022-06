Tom Hanks perde le staffe con i fan per difendere la moglie: “Back the f**ck off”. Il video della lite

Attore elegante e celebre per la sua cortesia, nelle scorse ore Tom Hanks è stato protagonista di un episodio spiacevole che ha coinvolto anche la moglie. In un video diventato virale sul web, l’attore reagisce molto male contro i fan per un gesto nei confronti della consorte.

Tom Hanks su tutte le furie si scaglia contro i fan

Si è trattato in effetti di un episodio molto circoscritto, forse un incidente involontario, ma il clima di tensione può aver contribuito a far perdere le staffe a Tom Hanks. All’uscita di un ristorante di Midtown, a New York, dove l’attore aveva appena cenato con la moglie Rita Wilson, una piccola folla di fan si è radunata per salutarlo.

Considerato una delle celebrità più disponibili nel mondo del cinema hollywoodiano, Tom Hanks sembrava già indispettito perché il gruppetto di ammiratori lo seguiva senza lasciarlo andare. In un filmato ripreso da 24papsofficial e Splashnews ma diffuso anche da altre testate tra cui il Daily Mail e il Mirror, si vede la scena che ha fatto infuriare Hanks. Probabilmente per errore, mentre la folla si stringeva per capire qualche attenzione da parte dell’attore e lo inseguiva nel tragitto che conduceva alla macchina, un fan ha spinto la moglie.

Tom Hanks non ha capito immediatamente cosa stesse succedendo, ma appena se n’è accorto si è voltato verso il presunto strattonatore e ha rivolto a lui parole un po’ scomposte. Nel video diffuso in rete si sente infatti “State indietro **** stavate facendo cadere mia moglie”. Trattenuto dalle guardie del corpo, l’attore è poi entrato in auto.

Rita Wilson, chi è la moglie di Tom Hanks

Sposata da 34 anni con l’attore di Hollywood Rita Wilson è anche lei un’artista.

Malgrado sia oggettivamente meno famosa del marito, la donna ha alle spalle una carriera quarantennale di tutto rispetto da attrice.

Tra i titoli più celebri in cui ha recitato c’è Psycho, Se Scappi ti sposo, Nata per vincere, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2. Insieme a Tom Hanks ha avuto due figli di nome Chester e Truman, ma è anche matrigna di Colin ed Elizabet Hanks, figli nati dal precedente matrimonio dell’attore. Da qualche tempo sembra che si sia avvicinata in modo professionale alla musica, e sta per lanciare un singolo con Josh Groban intitolato Songbird.