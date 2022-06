Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono già lasciati? Gli indizi che fanno pensare a una crisi

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono già lasciati? È mistero sulla coppia appena uscita da Uomini e Donne e che era parsa vittima di un colpo di fulmine forse è, in realtà, già agli sgoccioli.

I fan hanno infatti notato che i due si vedono molto raramente: abitano in due regioni diverse ma questo pare non basterebbe a giustificare la loro prolungata distanza. Inoltre, tra poco sarà il compleanno di lei e lui non ci sarà: pare infatti che si troverà in viaggio insieme alla sua famiglia, direzione Regno Unito, e lei non farà parte del gruppo di vacanzieri.

Matteo e Valeria, le indiscrezioni: lui parte per l’Inghilterra senza di lei

La conferma della crisi arriva potente anche dal megafono del gossip su Instagram, ovvero il profilo di Deianira Marzano.

Tra le indiscrezioni sui vip che l’influencer riceve da follower e segugi del gossip ci sarebbero anche quelle riguardanti questa coppia: ne spicca una anonima che dice: “Deia è tutto vero. Lui è partito in camper per l’Inghilterra e starà via tutto il mese. Lei fa il compleanno sabato. Si ignorano da tempo e si vedono pochissime volte e sempre se è lei a prendere il treno”.

L’ultimo avvistamento ufficiale della coppia sarebbe stato quello avvenuto a Como, poche settimane fa: i due avrebbero infatti raggiunto l’altra neo coppia nata a Uomini e Donne formata da Luca Salatino e Soraia Allam Cerruti.

Al momento la coppia non smentisce né conferma: i due non hanno fatto dichiarazioni, ma si attende di vederli di nuovo insieme (cosa che pare non avverrà però a breve).