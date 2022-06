Case dei vip – la bellissima casa romana di Alessandra Amoroso: quante stanze ha e la sua grande particolarità

Alessandra Amoroso, pugliese di nascita, ha scelto Roma come sua residenza per ragioni di lavoro: da anni vive in una casa splendida e con un bellissimo spazio esterno

Alessandra Amoroso, dopo la sua vittoria al talent show Amici nel 2009, è sempre sulla cresta delll’onda: le sue canzoni sono un successo dopo l’altro. La cantante non ha mai negato di essere molto legata alla sua terra, la Puglia, ma da qualche anno si è trasferita a Roma, in una fantastica villetta, per motivi lavorativi.

Ecco dove vive Alessandra Amoroso

La cantante pugliese ha mostrato in diversi scatti su Instagram la sua adorabile casa, una villetta indipendente con mattoni rossi sulla facciata, in cui regnando dolcezza e comfort. L’intera residenza è caratterizzata da uno stile minimal e da colori tenui.

Partiamo dalla zona living, spesso protagonisti degli scatti di Allessandra Amoroso. L’arredamento di quest’ambiente è moderno, essenziale, i mobili hanno una linea pulita e non vi sono troppi fronzoli. A dare luce all’intera stanza troviamo i pavimenti chiari e le pareti ricoperti di mattoncini a vista. A completare il salotto, poi, c’è un grande divano che rende il tutto più accogliente.

Anche la cucina è caratterizzata da un arredo molto semplice, ma allo stesso tempo particolare. I mobili hanno un stile vintage, completamente in legno. Il lavello, invece, è in acciaio. Molto particolare il tavolo, anch’esso realizzato in legno, ma con una base di cristallo.

Le sedie hanno uno stile moderno. Grazie a questo mix, l’ambiente risulta elegante e contemporaneo allo stesso momento.

Alessandra Amoroso, la zona notte e un giardino meraviglioso

Della camera da letto di Alessandra, invece, non si hanno molte informazioni.

Dalle foto si vede solo un grande letto con la testiera color beige. Anche i comodini e il pavimento sono realizzati in un colore chiaro.

In uno scatto si nota anche uno scorcio del suo bagno caratterizzato da piastrelle sul muro e una grande doccia trasparente e quadrata.

Fiore all’occhiello di questa villetta è sicuramente il giardino, uno spazio verde dove la cantante ama rilassarsi e riconnettersi con la natura. Alessandra avrebbe scelto questa casa proprio per la presenza del giardino.