Giovanni Allievi ha un mieloma, l’annuncio del compositore che rivela la sua angoscia più grande: “Perdonatemi”

Giovanni Allevi ha un mieloma: per questo motivo il pianista e compositore dovrà allontanarsi temporaneamente dalla musica, per potersi curare in maniera opportuna. L’annuncio ha sconvolto i fan del musicista, al quale sono anche arrivate dimostrazioni di solidarietà da personaggi pubblici.

Giovanni Allievi ha un mieloma: “La mia angoscia più grande”

Giovanni Allevi ha affidato alla potenza dei social l’annuncio della sua malattia: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”.

A seguire, una spiegazione sulla sua futura assenza dalle scene: “Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni”. Insieme alle sue frase c’è un’immagine evocativa: le sue mani che scrivono musica e compongono ma invece delle lettere a segnare le note, ci sono quelle che compongono la parola “mieloma”.

Fedez e la solidarietà ad Allevi: “Un viaggio non facile”

Tra coloro che si sono uniti a manifestare solidarietà a Giovanni Allevi c’è anche Fedez, che ha raccontato pubblicamente molti dettagli della sua battaglia contro il tumore neuroendocrino al pancreas: “Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi.

Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. È arrivata quasi immediata la risposati Allevi al tweet di Fedez: “Caro Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero! Spero a presto Giovanni”.

Mieloma multiplo: cos’è, che sintomi ha

Il mieloma multiplo, il tipo di tumore che ha colpito Giovanni Allevi, colpisce le plasmacellule presenti nel midollo osseo.

Nei casi più gravi il proliferare di cellule tumorali porta all’inibizione della creazione di altre cellule nel sangue: globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. In Italia, solitamente, il mieloma corrisponde all’1,6% dei tumori diagnosticati. Molto spesso nelle fasi iniziali il mieloma non presenta alcuni sintomo: successivamente possono comparire dolore alle ossa (soprattuto su schiena, anche e costato) e possibili fratture inusuali, magari seguite da traumi lievi.

I pazienti con mieloma presentano anche anemia, insufficienza renale ed alti livelli di calcio nel sangue.