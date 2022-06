Ladri da Ignazio Moser, furto devastante: le immagini di cosa hanno rubato, lui commenta:”Vi lascio qualcosina”

Il weekend ha accolto molti vacanzieri in maniera particolarmente dolorosa, nel mondo dei vip: sono diversi coloro che hanno subito furti o danni e che lo hanno comunicato, molto frastornati, sui social. Tra questi c’è anche Ignazio Moser, che ha subito un furto particolare alla macchina ed ha pubblicato le foto su Instagram.

Ignazio Moser, il furto del volante dell’auto

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avevano già subito un furto in precedenza. Questo weekend invece ad avere la peggio è stata la sua macchina, alla quale è stato portato via il corpo centrale del volante. Con un tono tra il serio ed il faceto ha infatti raccontato: “Allora i miei cari amici ladri sono ripassati a trovarmi, perché gli mancavo.

Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, probabilmente poi sono arrivato e sono scappati. No, non li ho visti, ma penso sia andata così. Io dico: visto che in un anno mi avete rubato in casa, mi avete rubato lo scooter e in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni / mese e vi lascio qualcosina. Così voi evitate lo scaz*o di fare tutti sti casini e io evito di dover andare a cambiare le cose e rompermi i coglio*i. Grazie, buona domenica anche a voi!”.

le immagini postate da Ignazio Moser

Cecilia Zagarrigo e Moreno, ladri devastano la camera della bambina in arrivo

Cecilia Zagarrigo ed il compagno Moreno, purtroppo, hanno ricevuto la visita dei ladri. Per loro è stata un’esperienza traumatizzante, soprattutto nel momento in cui ad essere violata è stata la camera della loro bambina in arrivo: “Il pensiero che abbiamo messo le mani nelle cose della bambina, nella culla, hanno tirato giù gli armadi, hanno aperto una valigia dove io tengo tutto, gli abiti lunghi hanno veramente smontato qualunque cosa ma non hanno trovato niente.

Evidentemente cercavano soldi contanti, cercavano oro, orologi, non so dirvi cosa stessero cercando ma non hanno trovato ciò che gli interessava e hanno avuto molto poco tempo. Vi so dire che è stata una sensazione di violenza proprio… ho visto che hanno spostato la culla della bambina e ci hanno buttato dentro tutti i vestiti è stata una cosa terrificante veramente”.