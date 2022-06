Oroscopo di Paolo Fox del giorno 20 giugno: i segni zodiacali che cominciano la settimana con fatica

Questa settimana comincia con qualche difficoltà per i nati dello zodiaco appartenenti ad alcuni segni zodiacali: scopri chi avrà un lunedì in salita.

Ecco cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox per tutti i segni zodiacali per la giornata di lunedì 20 giugno.

Ariete

Se state programmando un viaggio questo è il momento giusto, la Luna in Acquario vi regalerà spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Sul fronte delle conquiste, però, nessuna novità.

Toro

La giornata sarà un po’ confusa e agitata. Se dovete risolvere una questione, meglio rimandare. La stanchezza degli ultimi mesi si fa sentire, cercate di rilassarvi.

Gemelli

Non sprecate le vostre energie dietro qualcuno che neanche si degna di salutarvi. Aprite gli occhi e guardate altrove. Se siete in coppia, invece, attenzione alla gelosia.

Cancro

La Luna nel segno è diventata una vostra amica fidata. Questa vi suggerirà mosse azzardate, ma vincenti che vi faranno fare colpo su una persona tanto desiderata.

Leone

Alcune tensioni con amici e familiari potrebbero rendervi un po’ nervosi. A rincarare la dose ci si metterà anche il lavoro e il vostro senso di incertezza e precarietà aumenterà.

Vergine

Anche se la vostra mente è confusa, il vostro cuore in fondo lo sa cosa vuole davvero. A lavoro il vostro senso di responsabilità e determinazione vi permetterà di procedere anche in un momento no.

Bilancia

Vi sentirete carichi di energie e ricchi di idee che vi permetteranno di esprimere il vostro potenziale al meglio. Potreste ritrovare un vecchio amico.

Scorpione

Grazie al vostro carattere che sta diventando più affabile, sarete ben accetti da una persona che vi interessa. Merito della Luna in aspetto positivo.

Sagittario

Oggi i legami saranno particolarmente favoriti, approfittatene per stare in compagnia del vostro partner o in famiglia.

Potreste elaborare qualche idea geniale.

Capricorno

Sarà una giornata particolarmente frizzante e piacevole, trascorrete delle ore spensierate. La connessione cosmica di Mercurio e Giove rafforzerà il vostro benessere generale.

Acquario

Non lasciate che la pigrizia prenda il sopravvento. La giornata potrebbe essere positiva, merito di una collaborazione con un amico.

Pesci

Molti pianeti sono in vostro favore, tra cui Mercurio e la Luna. Venere vi aiuterà a combinare incontri interessanti e soddisfacenti. Sul lavoro sarete particolarmente gratificati.