Oroscopo di Paolo Fox di domani 21 giugno 2022: i segni che avranno una sorpresa dal partner

Ecco cosa dicono gli astri secondo Paolo Fox per martedì 21 giugno. Cambiamenti in vista per i nati sotto il segno del Leone: grande fascino per il Cancro, che però deve cercare di non essere pigro.

Ariete

Giornata produttiva a lavoro per i nati sotto questo segno. Molto bene anche i cuori solitari che avranno la possibilità di fare incontri interessanti e stimolanti.

Toro

Sarete gentili e generosi con tutti oggi, in maniera particolare con chi ha bisogno di una mano. Potreste essere alle prese con delle piccole incombenze quotidiane, ma niente di troppo impegnativo.

Gemelli

La presenza di Mercurio nel vostro segno vi renderà ancora più affascinanti e irresistibili.

Avrete voglia di contattare i vostri simili per fare un po’ di baldoria insieme.

Cancro

Una tenera amicizia è pronta a diventare amore. La pigrizia potrebbe prendere il sopravvento e rendervi poco attivi sul lavoro e questo creerà non poco scontento al vostro capo.

Leone

La Luna in transito porterà qualche cambiamento. Anche se siete presi dal lavoro, non trascurate la vita privata che potrebbe rivelare delle belle sorprese.

Vergine

Vi sentite particolarmente nervosi per via di un ruolo che non vi si addice. È arrivato il momento di prendervi un po’ di tempo per voi e capire cosa volete davvero.

Bilancia

Ottima giornata sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Sarete ben voluti da tutti, anche dai vostri superiori.

Scorpione

La Luna vi regalerà una bella giornata. Il vostro fascino e la vostra sensualità, con la presenza di Nettuno nel segno si espanderanno ulteriormente. Giornata fortunate anche per le vostre finanze.

Sagittario

Potreste fare un passo indietro sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Tutta colpa del nuovo transito di Venere. Cercate di essere attivi e otterrete sicuramente delle soddisfazioni.

Capricorno

Grazie alla vostra bontà d’animo riuscirete a far colpo su una persona che, per diverse ragioni, considerate senza eguali. Sul lavoro avrete belle intuizioni.

Acquario

Manifesterete i vostri sentimenti a voce alta, tanto da sorprendere anche voi stessi. La creatività non vi mancherà.

Pesci

Qualche piccola discussione in famiglia potrebbe rendervi di cattivo umore. Buoni i guadagni, ma potrebbe esserci qualche spesa imprevista per la casa.