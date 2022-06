Sei sorelle, anticipazioni della puntata del 20 giugno: dramma in fabbrica, muore un personaggio

La tredicesima puntata della soap opera Sei sorelle, in onda su Rai 1 lunedì 20 giugno alle ore 15.55, si intitolerà Un vestito per la Contessa. Ecco cosa succederà in un episodio molto atteso dai fan della serie televisiva.

Lo scenario iniziale

Le sorelle Silva non stanno passando un buon momento. La morte di Don Fernando ha messo in seria difficoltà la loro attività. Il loro padre è morto e la fabbrica tessile ne risente molto, dato che non riescono a vendere la merce sufficiente per andare avanti. L’obiettivo è cercare di salvarsi con grazie alla seta grigia, ma è necessario l’aiuto della già citata Contessa di Reventlow per avere maggiori chance di successo.

La donna deve essere convinta a provare un loro abito per dare nuovo impulso all’azienda.

L’incidente di Miguel

La situazione peggiora ulteriormente quando le sei sorelle sono alle prese con altri due casi davvero molto pericolosi. Il primo riguarda l’incidente subito da Miguel, che ha rischiato di perdere l’uso della sua mano e messo a repentaglio anche la stessa vita. L’uomo vuole denunciare la fabbrica, ma ciò non basta, dato che una situazione ancora più pericolosa per la famiglia è all’orizzonte.

L’omicidio di un operaio della ditta Silva

Infatti, le sorelle Silva devono vedersela anche con l’omicidio di un operaio.

All’inizio, non si ha alcuna idea su ciò che sia accaduto. La polizia accorre per indagare sul misfatto e si rende conto che c’è qualcosa di strano.

Gli agenti arrestano una persona considerata insospettabile, ma ovviamente non si sa se sia il vero omicida o se si tratti di un errore. Nei prossimi episodi se ne saprà di più.

I sospetti di donna Dolores sul figlio Cristobal

Nel frattempo, donna Dolores inizia a sospettare di suo figlio Cristobal e vuole vederci chiaro in questa situazione. Il ragazzo visita l’abitazione della famiglia Silva con troppa frequenza, essendo fidanzato con Blanca.

Ma Dolores non è felice della situazione e trama alle loro spalle.