Oroscopo di Paolo Fox per il 21 giugno 2022: la Luna in Ariete porta enormi novità per alcuni segni

La Luna in Ariete porta grande sconvolgimento nello Zodiaco: arrivano novità per l'Ariete, "benedetto" dal satellite, ma anche Leone e Scorpione.

Ecco le previsioni per mercoledì 22 giugno secondo Paolo Fox, riportate dall’app Astri: i segni avranno un mercoledì con la Luna che arriverà a sostenere alcuni di loro, diventando invece nemica di altri.

Ariete

Oggi vi sentirete in gran forma, grazie al sostegno della Luna. Il cielo è particolarmente favorevole per chi vuole svagarsi o dare il via a progetti interessanti.

Toro

In questa bella giornata estiva, darete prova della vostra saggezza risolvendo un problema in famiglia.

Gemelli

Organizzate qualcosa di speciale per il vostro partner, come una bella cenetta intima perché avete proprio bisogno di ritrovare la vostra intimità.

Cancro

Nonostante la Luna in Ariete voglia rendervi nervosi, voi siete talmente felici che il suo transito non vi sfiorerà per nulla. Affronterete tutti gli impegni con leggerezza e positività.

Leone

Il cielo per voi diventa sempre più interessante. Vivrete questa giornata all’insegna della passione e con la grinta di sempre. Anche la vostra forma fisica sta ritornando quella di un tempo.

Vergine

Oggi potreste vivere un senso di solitudine e di incompletezza, ma se non guardate aventi non troverete mai un nuovo partner. Mettete un punto ai ricordi del passato e cominciate a volervi bene.

Bilancia

In genere fate molta fatica a trovare un punto di incontro con gli altri, ma oggi le cose saranno più semplici. Forse avete capito che divertirvi un po’ vi fa bene e aiuta a sciogliere le tensioni.

Scorpione

Il Sole nel segno vi renderà ancora più affascinanti agli occhi degli altri, soprattutto a quelli di una persona speciale.

Sagittario

Dedicate un po’ di tempo al vostro partner che negli ultimi tempi avete trascurato.

Oggi sarete particolarmente irrequieti anche sul lavoro, ma attenzione a non mettere troppa carne sul fuoco, meglio poche cose ma buone.

Capricorno

Oggi potreste ricevere un messaggio criptico dal vostro partner che potrebbe mettervi in difficoltà.

Piuttosto che innervosirvi come fate di solito, provate ad ascoltare qualche volta.

Acquario

Non accontentatevi della solita minestra riscaldata, perché avete bisogno di nuovi stimoli e attenzioni. Le stelle sono complici.

Pesci

Le vostre competenze vi consentiranno di mettervi in evidenza non solo in amore, ma anche nella vostra professione. Proprio a lavoro una persona influente comincerà a considerarvi produttivi e degni di una promozione.