Sei Sorelle anticipazioni puntata 21 giugno: Cristobal mette alle strette suo fratello Rodolfo, Carlito riceve un aiuto inaspettato

la puntata di oggi di Sei Sorelle vede protagonisti Cristobal e Rodolfo: i due si trovano in una situazione di tensione per via del tradimenti di Rodolfo nei confronti di Blanca.

Le sorelle Silva sono alle prese con altri problemi. Infatti, un pezzo dell’abito di seta grigia che le ragazze vogliono far indossare alla contessa di Reventlow si è macchiato. Adela e Francisca non hanno alcuna intenzione di perdersi d’animo e continuano a cercare di convincere la nobildonna con le loro idee. Lo scopo è quello di far presentare la contessa alla Festa di Primavera con l’abito da loro allestito. Sarebbe un impulso determinante per le sorti dell’attività, con l’aspirazione di farla diventare autorevole agli occhi delle principali sartorie madrilene. Dopo un periodo complicato, dovuto anche a vari incidenti, bisogna rinascere.

La scoperta sconvolgente di Cristobal

Nel frattempo, Cristobal scopre un segreto clamoroso. Infatti, l’uomo ha colto suo fratello Rodolfo con la bella Victoria. I due sono inequivocabilmente amanti e il medico non resta indifferente di fronte a una situazione alquanto difficile da gestire. Rodolfo, in realtà, sta portando avanti anche un’altra relazione, stavolta ufficiale, con Blanca. Quest’ultima è nelle mire proprio di Cristobal, che non sa come comportarsi. Di conseguenza, quest’ultimo non ha alcuna intenzione di permettere a suo fratello di colpirla alle spalle e tradirla, considerando anche che la coppia è a un passo dalle nozze.

Carlos e l’amore nascosto per la bella Elisa

Carlos continua a nutrire una forte simpatia nei confronti di Elisa. Nonostante lei si sia approfittata di lui per conquistare Salvador, il ragazzo non si è perso d’animo. Il possibile triangolo amoroso viene reso ancora più interessante dalla scelta di Salvador di aiutare Carlos a migliorare le proprie doti seduttive. Il giovane sarà in grado di farsi valere e fare breccia nel cuore della sua amata? Le vicende che stanno per svilupparsi potrebbero rivelarsi molto interessanti.