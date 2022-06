Tania Bambaci è incinta di Samuel Peron: il ballerino di Ballando con le stelle al settimo cielo. L’annuncio

Forse è proprio vero che dopo un temporale arriva sempre il sereno e si apprezza anche di più. Reduce da un periodo molto difficile, Samuel Peron ha dato ai suoi fan una sempre bella da riportare: lui e la compagna Tania Bambaci avranno un figlio.

Tania Bambaci e Samuel Peron: la storia d’amore e la crisi (che è ormai un lontano ricordo)

Sembra ormai passato un secolo dalla crisi di coppia che aveva messo in discussione la storia d’amore tra Tania Bambaci e Samuel Peron. Modella di origini siciliane, lei ha partecipato a Miss Mondo nel 2011 rappresentando l’Italia. Attrice di talento, poi ha recitato in alcune fiction tra cui Squadra antimafia e Il cacciatore.

Lui, storico ballerino di Ballando con le stelle, non ha bisogno di grandi presentazioni. Nel 2020, la coppia aveva attraversato una crisi profonda, che aveva messo molte cose in discussione. A raccontarlo, era stato lo stesso Peron, che aveva rivelato: “Dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso”. Il ballerino aveva raccontato anche le cause della crisi:“Lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me”.

Un momento molto duro, ma che è servito a renderli più solidi: “Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima”. La coppia aveva annunciato delle nozze nel 2021 di cui non si ha notizia, ma oggi, due anni dopo, sembrano aver fatto un passo anche più importante.

Samuel Peron diventa papà: l’annuncio sui social e la foto di Tania Bambaci incinta

Per capire cosa sta vivendo in queste ore Samuel Peron, basta guardare le sue stories: un cane che saltella in mezzo a un campo di grano la scritta: “Questo è il mio mood di questa mattina”.

Ma se non fosse abbastanza chiaro, a togliere ogni dubbio è la foto diffusa su Instagram del ballerino, che non lascia margine all’immaginazione: la felicità si tocca con mano e il bebè in arrivo è già guardato con amore dai futuri genitori.

In un post diffuso su Instagram, Samuel Peron bacia il pancione di Tania Bambaci a bordo piscina e commenta: “La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare”. Immediata la reazione dei vip tra i commenti.

Dall’attrice Anastasia Kuzmina al ballerino Raimondo Todaro, passando per la giornalista di Sky tg24 Mariangela Pira, piovono cuori, congratulazioni e abbracci. Ma il commento che tutti aspettavano è quello della regina di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, che non poteva far mancare il suo appoggio al collega: “Sarai un papà fantastico Samuel!!!❤️”, si legge sotto al post.