Ex on the Beach, il nuovo programma Mediaset condotto da Elettra Lamborghini: le regole e i partecipanti

Ex on the Beach è un formato nato e diffuso inizialmente su Mtv che ora approda su Mediaset: al centro del programma la ricerca dell'amore tra nuovi volti ed ex.

Gli appassionati di reality show saranno felici di sapere che quest’estate avranno la possibilità di vedere tradimenti, amori, ripicche e liti, grazie ad Ex on the Beach. Si tratta dello storico format di MTV che è stato acquistato dal gruppo Mediaset e sarà disponibile sulla piattaforma streaming Infinity a partire dal 22 giugno. In questa giornata sarà possibile vedere le prime 4 puntate della prima edizione condotta da Elettra Lamborghini, mentre tutte le altre saranno caricate successivamente. Questa è l’unica edizione che ha come conduttrice Elettra Lamborghini, in quanto nei due anni successivi la conduzione è passata a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Per Elettra Lamborghini arrivare alla condizione di un programma tutto suo è stato sicuramente un importante traguardo.

Quali sono le regole di Ex on the beach

L’edizione italiana di Ex on the beach è basata sull’omonimo format inglese che ha debuttato per la prima volta su MTV nel 2014. I protagonisti del reality in questione sono 8 single che si incontrano in una location da sogno per conoscersi e trovare l’amore. Tutto molto bello, fino a quando la loro vacanza viene scombussolata dall‘arrivo degli ex. Durante il loro periodo di permanenza all’interno del programma, i concorrenti vengono sottoposti a prove e sfide, sempre inerenti al mondo della seduzione e delle relazioni.

Nel caso in cui si verifichino comportamenti scorretti possono anche venire eliminati dal programma. Questo reality show è sicuramente indirizzato ad un pubblico adulto per via dei suoi contenuti espliciti, riferimenti sessuali e linguaggio volgare.

Chi sono i concorrenti della prima edizione di Ex on the beach?

Gli 8 single della prima edizione di Ex on the beach sono:

– Michele, 23 anni di Napoli, soprannominato Mr. Universo per aver già partecipato a diversi concorsi di bellezza;

– Vanessa, 21 anni, siciliana, la più intrigante e sexy del reality;

– Gianluca, 27 anni, ex marinaio;

– Andrea, 29 anni, il maschio alfa del gruppo;

– Jessica, 27 anni, una napoletana verace;

– Gianluca, 29 anni, ex calciatore e ora ballerino;

– Federica, 31 anni, seguitissima influencer;

– Miriam, la milanese snob.