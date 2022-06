Francesca Ferragni è diventata mamma: è nato Edoardo, Chiara Ferragni e Fedez diventano zii

È nato il nuovo erede di casa Ferragni: Edoardo, figlio di Francesca Ferragni e del compagno Riccardo Nicoletti, è nato qualche ora fa. Non si sa ancora molto di questa nascita se non che i genitori hanno già provveduto a fare l’annuncio social, prima che il reparto di maternità dell’ospedale impazzisse e la notizia uscisse per vie traverse.

Francesca Ferragni ha partorito: è arrivato Edoardo

“Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”: queste le parole della coppia, che ha condiviso un’ora fa un post Instagram a 4 mani in cui annunciava la nascita del primogenito.

Nelle foto si vede Francesca Ferragni dopo il parto con in braccio il piccolo Edoardo.

Al contrario del nome della secondogenita dei Ferragnez, Vittoria -che era stato reso noto solo dopo mesi in cui era stato creato un hype di considerevole entità- quello di Edoardo era stato svelato sui social, probabilmente in maniera involontaria. Era stata proprio la novella zia Chiara Ferragni a dire per sbaglio il nome del nipote su Tik Tok.

Francesca Ferragni si sposa: la proposta di matrimonio la sera del compleanno

L’arrivo di Edoardo non sarà l’unico grande passo in avanti della vita di Francesca Ferragni e del compagno: i due infatti presto convoleranno a nozze, dopo che lui ha fatto la proposta di matrimonio a lei durante la sua festa di compleanno sul lago di Garda, lo scorso 12 marzo.

Sono già giunte le prime congratulazioni social della famiglia, tra cui quelle di Fedez che ha scritto su Instagram: “Congratulazioni patatoni! Sono ufficialmente zio!”. Chiara Ferragni, sotto al post di annuncio della sorella, ha invece scritt: “Siete stupendi” e “Benvenuto Edo!”. Anche i genitori delle sorelle Ferragni hanno condiviso la notizia sui social, sopraffatti dalla gioia.