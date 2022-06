Incidente per Blanco, Riccardo Fabbriconi annulla i concerti: “Non sapete quanto soffro”. Come sta il cantante

Sembra inarrestabile ma è umano: da un letto di ospedale, Riccardo Fabbriconi in arte Blanco, condivide con i fan un video.

Incidente per Blanco: il video dall’ospedale

La scena è triste ma anche ironica. In un filmato condiviso sul suo profilo Instagram Blanchitobebe, il cantante ascolta un brano romantico in lingua inglese mentre fa le solite facce da Blanco. Nessuna parola pronunciata a voce, né alcuna spiegazione di come e perché sia finito in ospedale. Blanco affida il messaggio alle linguacce e alla caption: “Ciao belli, purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza stare a riposo…”.

Tra parentesi, poi, mette l’informazione più importante: “Ora sto bene”. Ciononostante, l’artista ha annullato alcune date del tour in corso.

Annullati i concerti di Blanco: il cantante è in ospedale

Immediata la reazione di colleghi e ammiratori tra i commenti: Nek scrive al cantante “Dai blanchito. Rimettiti presto”, il rapper Tedua opta per un cuore fasciato con la scritta “Vai treno” mentre i Pinguini tattici nucleari commentano “Rimettiti presto, bro”. Il cantante spiega allora che alcune delle tappe del tour in corso saranno rimandate: “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno (…) spero di non deludere nessuno”, poi fa una story in cui spiega che “Per lo stesso motivo non sarò presente al Tim summer hits di Roma del 23 giugno” né alla festa di Radio Deejay del 25 giugno.

Ma conta di tornare presto in campo e invita a recuperare “il 1 luglio a Rimini“.

Il cantante di “Brividi“ e “Mi fai impazzire”, vincitore di Sanremo 2022, chiede scusa ai fan e promette aggiornamenti in arrivo. Ma chiude con un messaggio che lascia intendere quanto sia stata dura per lui questa decisione: “Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco”.