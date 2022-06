Un Posto al Sole, se ne va uno dei personaggi principali: al suo posto arriva Alex Belli, tutte le indiscrezioni

Potremmo essere in procinto di assistere ad una tempesta a Un Posto al Sole. La soap opera napoletana che intrattiene il pubblico da decenni e che ha letteralmente cresciuto non si sa quanti attori (che sul set sono diventati adolescenti, adulti e in alcuni casi sono invecchiati) vedrà presto un cambio generazionale e scomparirà uno dei personaggi principali della soap. C’è da chiedersi come la prenderanno i fan del programma.

Un posto al Sole, chi scompare da Palazzo Palladini

A scomparire da Palazzo Palladini, storica casa in cui avvengono tutte le trame della soap, potrebbe essere Patrizio Rispo, che interpreta il ruolo del portinaio Raffaele.

Rispo è infatti in procinto di vivere una nuova fase della sua vita: dopo aver passato gran parte della sua carriera sul seti di Un Posto al Sole, oggi vorrebbe godersi la famiglia e l’età della pensione. Per questo gli autori avrebbero pensato per lui ad un addio soft: niente morti drammatiche, omicidi e spargimenti di sangue, ma piuttosto un viaggio lontano insieme al figlio, per seguirlo nella sua carriera.

Alex Belli al posto di Patrizio Rispo: i dettagli

A prendere il suo posto sarebbe nientedimeno che…Alex Belli. The Man potrebbe così diventare The Doorman (il portinaio) ed interpretare il ruolo di un giovane in livrea con l’aspirazione a diventare avvocato.

Belli non ha ancora confermato la notizia.

Un Posto al Sole è la soap tutta italiana che tiene il pubblico del preservare con il fiato sospeso dal 1996. Sono ormai adulti coloro che sono nati nell’anno in cui si giravano le prime puntate della serie ambientata a Posillipo, nella Napoli più ricca, e che interessava i residenti di Palazzo Palladini.

Tra i personaggi c’erano persone appartenenti a ogni classe sociale: dai ricchissimi Palladini, noti armatori, a giovani studenti e lavoratori che abitavano la “terrazza”, appartamento condiviso lasciato dal conte Giacomo Palladini ad una figlia avuta fuori dal matrimonio.

Negli anni molti personaggi sono nati sul set: tra questi il giovane Nikolin, interpretato da Luca Turco, che è sul set da quando era bambino ed è ancora oggi nel cast.