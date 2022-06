Una voce per Padre Pio, il programma condotto da Mara Venier in onda il 25 giugno: gli ospiti e di cosa parla

Sabato 25 giugno andrà in onda Una Voce per Padre Pio,condotto da Mara Venier e girsto a Pietrelcina. Nel corso della serata arriveranno diversi ospiti, tra cui Matteo Bocelli.

Sabato 25 giugno andrà in onda il programma Una voce per Padre Pio e sarà condotto da Mara Venier. La nota conduttrice di Domenica In, che solo pochi giorni fa ha ufficiato le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino, si è detta onorata di poter condurre quest’evento. La trasmissione di ripete ormai da diversi anni nel paese natale del Santo, Pietrelcina, nella centralissima Piazza Santissima Annunziata, dove si trova anche la Chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Di cosa parla Una voce per Padre Pio?

Una voce per Padre Pio è un evento che è giunto oramai alla sue 23esima edizione. Il programma è nato da un’idea di Enzo Palumbo e racconta di storie, avvenimenti ed esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio.

Durante la manifestazione sarà possibile effettuare delle donazioni per sostenere i progetti di Una voce per Padre Pio Onlus a favore di persone che hanno bisogno di un sostentamento finanziario, attenzioni, cura, assistenza, conforto e ascolto. Come di consueto, oltre alle storie e ai collegamenti con il borgo antico di Pietrelcina dove il Santo è nato e ha vissuto la sua infanzia, ci sarà anche tanta musica.

Gli ospiti di Una voce per Padre Pio

Durante il programma, Mara Venier ospiterà sul palco diversi artisti che hanno avuto o stanno avendo un rapporto speciale con il Santo.

Tra gli ospiti ci saranno: Albano, Giuseppe Fiorello, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, i Matia Bazar, Matteo Bocelli, i Ricchi e Poveri e Shel Shapiro. Anche per quest’ultima edizione, l’orchestra composta da musicisti foggiani farà da colonna sonora. Si tratta dell’Orchestra Suoni del Sud che si esibirà in prima serata su Rai 1 il 25 giugno. Quest’ultima sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti, famoso per la sua attività da pianista, ma anche per aver collaborato con grandi artisti, come Massimo Ranieri, Albano Carrisi e Mino Reitano.