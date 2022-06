Uomini e Donne, Claudia Dionigi è incinta: l’annuncio condiviso con il compagno Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno appena sorpreso i fan con un annuncio meraviglioso: fra pochi mesi saranno genitori. L’ex corteggiatrice è infatti incinta e, presumibilmente, ha superato il primo trimestre di gravidanza. I due hanno avvisato i fan della novità con un romantico reel sui social.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi aspettano un bambino: l’annuncio

La coppia nata a Uomini e Donne che, da anni, condivide una serena quotidianità, oggi si trova a vivere uno dei sogni più grandi che aveva: condividere anche l’arrivo di un bambino. “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire”.

Con queste parole i due hanno annunciato la novità su Instagram, insieme a un reel che mostra un pancino già in evidente crescita. Poi, le parole d’amore della coppia: “Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a”.

Già da qualche settimana si parlava della possibilità che la coppia fosse in dolce attesa: si era infatti notato che da tempo la Dionigi non pubblicava più immagini che mostrassero il tronco, concentrandosi su semplici inquadrature del volto…ora sappiamo cosa non voleva mostrare!

Ladri in casa di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: le parole sconvolte di lei

Qualche giorno fa Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno vissuto un dramma: la loro casa ha ricevuto la sgradevole visita di alcuni ladri d’appartamento, che per fortuna non sono riusciti a rubare nulla di fondamentale.

Lei, su Instagram, aveva raccontato: “Ci sono entrati in casa, non sappiamo se stanotte o stamattina presto, ma sicuramente questa notte.

Non hanno trovato quello che cercavano quindi se la possono benissimo prendere in quel posto. Quello che è certo è che è bruttissimo sapere che qualche topo di fogna, perché per me sono dei topi di fogna, balordi, entrano in casa tua, toccano le tue cose, ti smantellano tutto. Quella è la cosa più brutta”.