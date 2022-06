Chi l’ha Visto, annuncio shock di Federica Sciarelli: “Annuncia la morte di Piera Maggio”

Nelle scorse ore è accaduto qualcosa di vergognoso e sconvolgente: su una pagina Facebook è apparso l’annuncio della morte di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone: il punto è che la donna è viva e vegeta ed ha condiviso l’annuncio smentendolo e rivolgendosi direttamente a coloro che lo hanno pubblicato.

Anche Federica Sciarelli di Chi l’Ha Visto ha commentato l’accaduto senza limitare lo sdegno.

Nella serata di due giorni fa è stata Piera Maggio in persona a condividere il post con la fake news, per rassicurare follower e conoscenti del fatto di essere ancora più che viva: “ANCORA NON SONO MORTA!

Per coloro che stavano già festeggiando la notizia, non vorrei che gli abbia rovinato la giornata. A parte gli scherzi, siete proprio degli SCIACALLI! cerchiamodenise.it”.

Federica Sciarelli sconvolta: “È una mancanza di rispetto”

Anche Federica Sciarelli è intervenuta sul caso, denunciando sia il post che “annuncia la morte di Piera Maggio” che il fatto che molte persone, ignare della falsità della notizia, hanno condiviso lo stesso facendolo diventare virale: ”Perché vogliamo denunciare questo? Perché per conquistare contatti si fanno questi titoli a effetto che sono delle vere e proprie bufale.

È una mancanza di rispetto nei confronti di una donna che già sta soffrendo abbastanza, troppo per la scomparsa della figlia. Piera Maggio, quando si è accorta di questo post, con grande ironia ha scritto che forse qualcuno in questo momento sta festeggiando, ma gli roviniamo la festa. Lei sta conducendo una battaglia incredibile per trovare la figlia e tante cose le vanno contro”.

Piera Maggio e la ricerca di Denise pipitone

Piera Maggio da anni conduce una sola, dolorosa ed estenuante battaglia: la ricerca della sua bambina, Denise Pipitone. Denise è scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo.

Quel giorno Denise era nei pressi della casa della nonna e giocava poco lontano, per strada, quando è scomparsa nel nulla. Da allora la famiglia la cerca disperatamente, ma tutte le piste che sono state seguite da allora -compresi alcuni avvistamenti e le segnalazioni della famiglia nei confronti di alcuni parenti- non hanno portato a nulla.