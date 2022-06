Mara Venier e la religione: “Sento il bisogno di andare in Chiesa e pregare”

Nella sua ultima intervista a Famiglia Cristiana, la conduttrice Mara Venier racconta del suo rapporto con Dio e di come, negli ultimi anni, senta sempre più spesso un forte desiderio di preghiera.

Volto storico della Rai e orgoglio italiano indiscusso, Mara Venier continua a conquistare il pubblico con il suo modo di condurre Domenica In in modo sincero, schietto e familiare, creando con i suoi ospiti un clima caldo e accogliente che si avverte anche da casa.

Non dimentichiamo che i dirigenti Rai, per circa un triennio, decisero di sostituirla con nuovi volti della TV che non riuscirono a far decollare la trasmissione, motivo che ha fatto ritornare sui suoi passi “Mamma Rai” che le ha ridato il timone della Rai.

I telespettatori hanno apprezzato la scelta, e infatti la Mara nazionale è ritornata a battere gli ascolti rispetto alla sua storica rivale, “Domenica Live” su Canale 5. Sarà la simpatia, la semplicità con cui si pone al pubblico o il suo essere vera come persona e non solo personaggio, ma Mara Venier è ritornata sul podio, battendo tutti.

Mara Venier e la voglia di spiritualità: “Sento il bisogno di entrare in Chiesa e pregare”

Durante l’ultimo incontro con la giornalista di “Famiglia Cristiana”, Mara ha affermato di essere davvero stupita dell’affetto che il pubblico le ha dimostrato e che le polemiche sorte a causa del suo allontanamento non le interessano perché è intenzionata a guardare solo al futuro.

Nella stessa occasione la “Signora della Domenica” ha rivelato di sentire sempre più frequente il bisogno di entrare in una chiesa e pregare.

Prima di questo momento di prova, infatti, Mara confessa che il lavoro era la sua priorità assoluta e che tutto il resto andava in secondo piano.

Colpa degli impegni serrati, delle dirette e delle prove che spesso l’hanno portata anche lontana dai suoi figli, che hanno sofferto della sua mancanza.

Una presa di coscienza degli errori del passato, un senso di gratitudine per per sua madre che l’ha sempre sostenuta, accudendo i suoi figli con amore e dedizione.

E oggi, come vive la quotidianità Mara Venier?

Rispetto al passato, Mara Venier ammette di essere molto cambiata, soprattutto dopo la morte di sua madre, confessando di provare ancora grande dolore, una mancanza che riesce a colmare solo con la preghiera. È in questi momenti che avverte un forte bisogno di recarsi in una chiesa e pregare per mettersi in contatto con Dio.