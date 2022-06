Matteo Bocelli chi è, vita privata e carriera del figlio del cantante lirico Andrea Bocelli: dalla moda alla musica

Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli, ha scelto di seguire la strada del padre e di vivere di musica: non ha però trascurato la carriera come modello.

A marzo 2022 è uscito il suo primo singolo in italiano, Dimmi, scritto insieme a Mahmood, fresco vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Matteo Bocelli, figlio d’arte di Andrea Bocelli, oggi vive di musica come il padre. Un sogno che è riuscito a realizzare anno dopo anno, nota dopo nota, riuscendo nell’impresa di ritagliarsi uno spazio tutto suo nonostante porti uno dei cognomi più illustri del panorama della lirica e, più in generale, della musica internazionale. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto con la biografia e la sua vita privata.

Chi è Matteo Bocelli

Matteo Bocelli è nato nell’ottobre 1997 a Forte dei Marmi da Enrica Cezzati, l’ex moglie di Andrea Bocelli.

La separazione tra il maestro della lirica e la Cezzati è avvenuta quando Matteo aveva compiuto 5 anni. Dopo gli studi a Lucca presso il Conservatorio Luigi Boccherini, il secondogenito del celebre tenore italiano si è trasferito negli Stati Uniti d’America, dove ha continuato a coltivare la passione per la musica.

Sempre negli USA Matteo Bocelli ha avuto modo di intraprendere una carriera da modello, grazie a una prestanza fisica (è alto un metro e 90) e a uno sguardo intenso che non passano di certo inosservati.

All’età di 21 anni, bruciando di molto le tappe rispetto ai suoi coetanei, ottiene un contratto discografico con l’etichetta Capitol Records, la stessa di Jennifer Lopez e Katy Perry, amiche personali di Matteo così come la top model Bella Hadid, con cui ha stretto un profondo rapporto di amicizia.

La vita privata di Matteo Bocelli

Oltre all’amicizia con la supermodella Bella Hadid, Matteo Bocelli vanta una stretta amicizia con Carolina Stramare, la ragazza che nel 2019 ha vinto il concorso di Miss Italia. I due sono stati fotografati insieme e, stando a quanto riportano alcuni settimanali di gossip, sembrerebbe che tra loro ci sia qualcosa di più che un’amicizia innocente.

Per la precisione, Matteo Bocelli è stato fotografato dai paparazzi del settimanale Gente, il primo a lanciare in esclusiva il gossip.