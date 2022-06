Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 24 giugno, amore e lavoro dominanti per alcuni segni

Con l’avvicinarsi del fine settimana, le stelle di domani si proiettano verso un clima più disteso e ragionevole quasi per tutti i segni. Le previsioni di Paolo Fox.

Ariete: Venere vi aiuta a superare gli sforzi

Per voi è l’ultimo sforzo in vista del weekend: sono stati giorni molto intensi e ancora non è del tutto finita. Venere è con voi e vi darà una mano a superare la stanchezza: la prospettiva è rosea e stellata tra sabato e domenica, ma vedrete benefici anche venerdì.

Toro: fidatevi del vostro istinto

Avete una visione limpida del vostro futuro e non serve pensarci ancora. Potete agire senza ulteriori indugi.

Il cielo vi consiglia di seguire il vostro istinto soprattutto in amore. Venere non è particolarmente gentile con voi ma neanche tiranna: le relazioni nate nel mese di giugno sono abbastanza forti. L’oroscopo del fine settimana 25-26 giugno di Paolo Fox, in ogni caso vi sorride.

Gemelli in un momento favorevole: energie positive e successo

State dando il massimo sulla creatività e la cosa comincia a pagare: non vi sentite stanchi ma impegnati.Il weekend porterà energie positive, che saranno aiutate da Luna e Venere.

Cancro preoccupato: datevi tempo

L’amore è tra le preoccupazioni più grandi in questo momento.

Il lavoro non sembra darvi molte certezze ma forse serve solo un po’ di tempo e la luna girerà dalla vostra parte.

Leone segno fortunato: ancora successo per voi ma non cedete all’orgoglio

La fortuna gira dalla vostra parte ultimamente e anche se fate le stesse cose di sempre, adesso vanno particolarmente bene. Forse ve ne siete già accorti: è un momento in cui avete successo personale, tutti notano i vostri sforzi e questo trend si conferma fino a domenica. Domani potreste sentire un po’ di stanchezza ma è possibile che si tratti del vostro orgoglio, ferito da qualcosa o qualcuno ma che potete mettere a tacere.

Vergine segnato dalla calma: stelle migliori in autunno

Sono periodi di lucidità e calma per voi. Se avete accanto qualcuno che vi fa sentire della pressione o v mette di cattivo umore non preoccupatevene troppo. L’autunno vi protegge secondo Paolo Fox e il successo non vi manca. Però se state pensando di percorrere nuove strade, siate cauti: continuate a stare dove siete e lasciate per la fine dell’anno 2022 eventuali esperimenti.

Bilancia verso nuovi amori: cosa dicono le stelle per voi

Paolo Fox vi augura di ritrovare la tranquillità in amore: molti di voi hanno vissuto delle crisi ma lo stress spesso causa dei problemi.

Avete vissuto tensioni o malesseri, ma Venere adesso è dalla vostra parte. Con pazienza potrete recuperare.

Scorpione vicino a una svolta

La luna continua a darvi dei problemi ma dovete resistere soltanto un pochino. Da sabato le cose dovrebbero migliorare. Abbandonate i pensieri negativi e pensate a ricominciare.

Sagittario: domani e sabato fortuna per voi ma attenzione domenica

Andate verso un weekend strano. Venerdì 24 e sabato 25 giugno saranno giornate positive ma domenica la luna sarà contro di voi. Approfittate di queste 48 ore per sparare tutte le cartucce.

Adesso avete le idee confuse ma non prendete decisioni affrettate nel weekend: continuate a fare progetti.

Capricorno fortunato sia in amore che sul lavoro: le coppie sono baciate dalla luna

Vi aspetta un weekend interessante e oggi e domani già avrete un assaggio di quanto la luna sia dalla vostra parte. Chi lavora con il proprio partner sentirà sensibilmente di avere fortuna sia in amore che sul lavoro. Se siete single, approfittate di questo momento per rimettervi sulla piazza.

Acquario: concedetevi una pausa

State attraversando un periodo intenso sia in amore che sul lavoro e questo vi sta esaurendo un po’.

Il weekend porterà un meritato riposo.

Pesci concentrato sul lavoro: in armonia con ariete e leone, brutti rapporti con cancro

Ai nati sotto il segno dei pesci, Paolo Fox rivolge una raccomandazione: non tornate indietro e non fatevi intristire dal passato. Questo soprattutto per chi ha chiuso un amore e ne sente la mancanza, ma vale un po’ per tutto: spesso vi lasciate fagocitare dal passato e ora non potete permettervelo. In questo periodo siete molto presi dal lavoro e state affrontando anche relazioni nuove: concentratevi su questo e cercate di convincere qualcuno a farvi fare le cose. Andrete particolarmente d’accordo con ariete o leone ma malissimo con il cancro. Tra luglio e agosto svilupperete nuovi progetti di coppia.