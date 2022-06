Renato Zero, lutto devastante: è morta Marina Marfoglia. La loro ultima foto insieme

In molti la ricorderanno per sempre con la sua chioma riccia, il papillon, il carisma: un’allure e una voce pazzesche che dominavano gli spettacoli degli anni 70-80. Si è spenta a Roma all’età di 73 anni dopo una lunga malattia.

Chi era Marina Marfoglia: esordi e carriera della cantante, attrice, modella e ballerina

Aveva quello che si dice il physique du rôle, Marina Marfoglia, e quando si esibiva nei panni di un’artista poliedrica si faceva sempre notare. Ballerina, attrice, cantante, nella sua carriera ha calcato palcoscenici di ogni tipo e si è sempre trovata al posto giusto. Era nel corpo di ballo di Don Lurio, poi nel teatro del Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore, infine, ha partecipato ai varietà di Enzo Trapani e Antonello Falqui.

Ma è stata anche una cantante di talento, tanto da pubblicare con la storica etichetta Ricordi alcuni singoli come Show show show e Prendimi toccami nei primi anni 80. Non ha mai posto limiti alla sua arte Marina Marfoglia, che oltre ad aver recitato e cantato brani di successo, ha anche posato nuda per la rivista Playboy nel 1978, quando le copertine osé, in Italia erano ancora un tabù.

Renato Zero e Mal in lutto: addio a Marina Marfoglia

Ma è anche il suo rapporto con due uomini arcinoti del panorama artistico italiano che l’ha resa famosa.

Innanzitutto la lunga relazione con il cantante italo-britannico Mal Ryder, in arte Mal, durata 13 anni. Una storia ormai passata anche per Marfoglia, che da tempo era legata al compagno Carlo. Come riporta il sito confinelive.it, la donna amava rifugiarsi nella natura della Valle del Turano, dove aveva da poco ricevuto la visita speciale di Renato Zero e pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Nel post si legge “La visita perfetta: ha pensato a tutto lui, a sorpresa” a confermare il sincero affetto rimasto intatto negli anni.

I due infatti erano legati da una profonda e storica amicizia e anche da tratti caratteriali comuni. Le cause della morte di Marina Marfoglia non sono state rese note, ma da tempo la donna soffriva, anche se non aveva mai perso il sorriso.

*Immagine in alto: Wikicommons media/unknown author/immagine con dimensioni modificate (link alla fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZeroMarfoglia1973.jpg)