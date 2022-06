Sei Sorelle, anticipazioni 24 giugno: guai in casa Silva per la festa, intanto Carlito si innamora e chiede consiglio a Salvador

Durante la puntata del 24 giugno di Sei Sorelle, vedremo finalmente Carlito prendere coscienza del suo amore per Elisa, mentre Francisca e Adela escogitano un escamotage per fare pubblicità alla seta color grigio prodotta in fabbrica.

Continuano le avventure della famiglia Silva che stanno appassionando il pubblico italiano con le loro vicissitudini. La puntata del 24 giugno, che andrà in onda come sempre su Rai 1 alle ore 16:00 è focalizzata sulle indagini che la polizia sta svolgendo in fabbrica e sull’arrivo dell’elegante contessa Reventlow.

Ma non solo, vedremo anche atteggiamenti strani da parte di Donna Dolores che sente un’innata avversione per Cristobal e vivremo con le sorelle Silva i preparativi della festa e i progetti vendicativi che Carlito sta escogitando nei confronti di Elisa.

Missione Silva: salvare la fabbrica con l’aiuto della contessa Reventlow

La puntata del 24 giugno si rivelerà molto più interessante del previsto grazie all’introduzione del personaggio della contessa Reventlow, che porterà una ventata di brio alla serie.

Quando infatti le sorelle Silva si renderanno conto di aver perso ogni speranza di vendere la loro seta grigia a Madrid, escogiteranno un piano davvero singolare: Francisca e Adele chiederanno alla contessa di indossare un abito realizzato con la seta grigia per far loro pubblicità.

Riusciranno con questa mossa a far riemergere la loro attività?

Contemporaneamente, la polizia continua a eseguire le sue indagini in fabbrica, decidendo di arrestare uno dei personaggi, mentre le sorelle Silva stanno organizzando una grande festa nella loro villa, che però viene ostacolata da diversi contrattempi.

L’amore di Carlitos per Elisa e gli incidenti che ostacolano la buona riuscita della festa

Momento centrale della puntata è la presa di coscienza di Carlito di essere innamorato di Elisa, decidendo di ascoltare il saggio Salvador e i suoi suggerimenti per rivelarsi alla ragazza.

Intanto, Cristobal scopre il segreto che Rodolfo nasconde da anni.

Mentre tutto procede per il meglio, l’organizzazione della festa in casa Silva viene ostacolata dall’incidente che lascia di stucco Donna Dolores e dall’atteggiamento di German, che si mostrerà sgarbato e inadeguato.