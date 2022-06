Shel Shapiro e Mara Venier, c’è il bacio con la conduttrice di Domenica In: la risposta di lui riguardo a quanto accaduto

Shel Shapiro, in passato frontman dei Rokes, ha pubblicato un nuovo disco da solista a distanza di 14 anni dal suo ultimo album. Il ritorno in scena del musicista britannico naturalizzato italiano ha destato grande scalpore nel nostro Paese in particolare per il video del singolo intitolato La leggenda dell’amore eterno, in cui è presente anche la popolarissima conduttrice televisiva Mara Venier. Il videoclip è diventato da subito virale in rete, dal momento che Shel Shapiro e la Venier si scambiano un bacio.

Shel Shapiro spiega il bacio con Mara Venier

Shel Shapiro e Mara Venier sono legati da un rapporto di amicizia pluridecennale.

I due si conoscono molto bene, appartengono alla stessa generazione, e il popolare volto di Rai 1 non ha mai nascosto la sua stima nei confronti dell’artista originario di Londra. Per questo motivo, quando Shapiro le ha chiesto se potesse girare per lui il video del nuovo singolo, la conduttrice di Domenica In ha accettato senza farsi troppi problemi. Proprio durante una puntata di Domenica in l’artista a veva parlato dei rapporti con Mara Venier, dicendo: “Ci vogliamo molto bene, abbiamo lavorato molto insieme”

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Shel Shapiro ha spiegato il perché del bacio con Mara Venier nel videoclip del brano La leggenda dell’amore eterno.

Il cantautore inglese ha voluto riaffermare il concetto dell‘innamorarsi nella terza età: tante persone tendono a chiudersi in se stesse, a non credere più nell’amore o nel potersi rifare una vita con un’altra persona, in realtà tutto sarebbe più semplice se solo non si avesse paura a seguire il proprio cuore e i propri sentimenti.

Shel Shapiro ospite a Domenica In

Poco prima del lancio ufficiale del video che lo ritrae intento a scambiarsi un bacio con Mara Venier, Shel Shapiro è stato ospite della sua trasmissione.

A Domenica In l’ex frontman dei Rokers ha ribadito la sua grande amicizia con la Venier, confermata dalle stesse parole della conduttrice, che ha rivelato di aver lavorato tanto e bene in passato con l’artista britannico. La Venier ha inoltre aggiunto di ammirare Shapiro per essere una persona coerente come poche altre al mondo.