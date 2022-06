Un altro domani anticipazioni puntata 23 giugno: Sergio ha un segreto sconvolgente, Julia cambia idea sulla casa

Arriva un’altra avvincente puntata di Un altro Domani, la soap opera che ha preso il posto di Uomini e Donne nel palinsesto Mediaset, facendo fare una meritata pausa al dating show. La soap spagnola racconta le vite parallele di Julia e di sua nonna Carmen, vissute in due epoche diverse ma destinate a combattere battaglie che finiscono per assomigliarsi.

Julia mette in vendita la casa, ma Kiros la sorprende

Nel tempo presente Sergio e Julia stanno progettando un viaggio in giro per il mondo: si tratta di un’impresa molto impegnativa anche dal punto di vista economico e lei decide, sotto la spinta di sua madre e del neo marito, di vendere la sua amata casa.

A farsi avanti per la compravendita è Kiros, che potrebbe decidere di utilizzare l’immobile per ampliare la sua attività alberghiera, ma non è il solo ad essere interessato all’immobile. Pare però che Kiros sia il solo a comprendere appieno quanto la ragazza sia legata alla casa e, per questo motivo, decide di ritirare la sua offerta. Inoltre verrà scoperto un segreto sconvolgente di Sergio.

Julia sta cambiando: le pressioni di madre e fidanzato la fanno sentire sempre più alle strette ed il suo carattere mansueto è ormai in procinto di cambiare totalmente.

Carmen affronta lo sciopero dei lavoratori: problemi di dialogo

Carmen, nel passato, si trova in una situazione spinosa: deve gestire lo sciopero dei lavoratori al villaggio ma Dayo, che è il leader dei lavoratori, non vuole trattare con lei perché è una donna bianca.

Carmen, grazie alla sua intelligenza ed al suo carattere, riesce comunque a convincerlo, anche perché ha una soluzione che potrebbe essere ben accolta dai lavoratori.

Sembra proprio che sia Un altro domani la soap vincente dell’estate: la storia di Julia e Carmen sorpassa infatti nello share quella delle sei sorelle Silva: pur calando dopo una prima puntata da 23,6% di share, oggi lo share si mantiene comunque intorno al 18-19%; ottimi numeri se si considera il palinsesto estivo.