Lilli Gruber, chi è il marito Jaques Charmelot: il matrimonio, che lavoro fa e come si sono conosciuti

Lilli Gruber è una delle giornaliste televisive più note in Italia. Attualmente è la conduttrice di Otto e mezzo, trasmissione televisiva che va in onda su La7. Si tratta di una conduzione ormai storica, in quanto va avanti dal 2008. Oltre ad essere una grande giornalista, però, Lilli Gruber è anche stata in politica ed è una stimata scrittrice. Della sua carriera lavorativa si sa praticamente tutto, ma della sua privata un po’ meno.

Chi è Jaques Charmelot, il marito di Lilli Gruber

Proprio come la sua dolce metà, Lilli Gruber, anche Jaques Charmelot lavora nel mondo dell’informazione. Oltre ad essere un noto giornalista, però, Jaques è anche un famoso scrittore.

La sua carriera ha avuto inizio in Francia, proprio dove nel 2008 ha ottenuto un riconoscimento molto importante, diventando uno dei vertici dell’agenzia di stampa France-Press. Jaques ha lavorato principalmente come inviato, raccontando le tensioni in Medio-Oriente. Proprio per questa ragione ha dovuto spostarsi molto in diversi paesi tra cui Washington, Beirut e Teheran. Non a caso è considerato come uno dei più importanti tra gli inviati di guerra: i due si sono incontrati proprio perché erano entrambi report di guerra e si sono conosciuti sul campo di battaglia.

Lilli Gruber e Jaques Charmelot nel 2005

Lilli Gruber e Jaques Charmelot: il loro matrimonio

Lilli Gruber e Jaques Charmelot sono convolati a nozze il 16 luglio del 2000. I due hanno scelto di fare una cerimonia molto intima a Montagna, un piccolo borgo caratteristico vicino Egna.

Si tratta di un piccolo paesino, vicino Bolzano, dove Lilli ha trascorso la sua infanzia e si sente molto legata a queste terre. Per via dei vari impegni lavorativi, la coppia ha sempre mantenuto due vite molto indipendenti. Lui trascorre diversi mesi a Parigi, mentre lei rimane a Roma.

Terminate le trasferte francesi, lui la raggiunge.

Perché non hanno avuto figli?

Lilli Gruber ha raccontato in un’intervista di essersi sposata tardi, a 43 anni e di aver scelto di non avere figli perché troppo presa dalla sua carriera, anche se avrebbe potuto provarci ha deciso di non averne perché voleva essere libera e autonoma.