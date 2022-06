Oroscopo del mese di luglio di Paolo Fox: tutti i segni che avranno delle vacanze straordinarie

Ariete

I nati nel segno dell’Ariete in questo mese dovranno mettere da parte l’amore in quanto saranno impegnatissimi con il lavoro, ma questo permetterà di fare dei notevoli passi avanti. I nati nel segno non dovranno però escludere completamente l’amore e potrebbe rifarsi viva una vecchia fiamma.

Toro

Anche per i nati nel Toro il lavoro sarà causa di momenti di agitazione nel corso del mese per quanto riguarda le questioni amorose, ma tutto si risolverà per il meglio. Necessario fare molta attenzione alle relazioni che potrebbero essere minate da problemi nascosti.

Gemelli

I nati nei Gemelli nel corso degli ultimi mesi sono stati spinti dagli astri a isolarsi sia del punto di vista fisico che da quello emotivo, ma non devono lasciare che la pressione del lavoro porti ad abbandonare l’amore.

I conflitti con il partner devono essere messi da parte cercando di recuperare il tempo perso in precedenza.

Cancro

Per i nati nel segno il mese di luglio sarà importante per quanto riguarda l’amore. Le coppie che stanno attraversando un momento di crisi in questo mese riusciranno a trovare un punto in comune. Anche chi ha da poco perso l’amore avrà la possibilità di voltare pagina con molte avventure, ma senza farsi troppe illusioni.

Leone

Per i nati nel segno del Leone il mese di luglio è l’inizio di un periodo importante per quanto riguarda l’amore. I cambiamenti saranno importanti e gli astri sono propizi. I nati nel segno andranno alla ricerca della persona giusta oppure dell’indipendenza. Per loro notizie positive nel mese anche dal punto di vista del lavoro.

Vergine

I nati nella Vergine hanno avuto un mese di giugno con poche soddisfazioni nelle questioni di cuore, mentre luglio porterà maggiore positività. Le coppie stabili penseranno ai mesi futuri dopo aver dimenticato il passato. Per i nati nel segno buone notizie anche in ambito lavorativo.

Bilancia

Per i nati nel segno il mese di luglio sarà caratterizzato dai sospiri in quanto le tensioni legate all’ambito lavorativo potrebbero avere influenze negative sulla coppia. Per questo p necessario avere pazienza e complicità in modo da superare insieme al partner le difficoltà senza degenerare in crisi serie.

Scorpione

La presenza del pianeta Venere nel segno nel mese di luglio, permette ai nati nello Scorpione di avere maggior fortuna in amore e di lanciarsi anche in avventure passeggere. Si devono invece evitare, rimandandoli a dopo i mesi estivi, nuovi progetti, che potrebbero causare spese inaspettate.

Sagittario

Per i nati nel segno gli amori del mese di luglio potrebbero essere molto significativi. I nati nel Sagittario devono pertanto cercare di conoscere nuove persone, magari organizzando dei viaggi che possano portare ad avventure amorose.

Per quanto riguarda il lavoro chi è rimasto indietro può approfittare del mese di luglio per recuperare posizioni.

Capricorno

I nati nel segno nel mese di luglio avranno molte incertezze e poche gioie in amore. Per i Capricorno che hanno fatto cambiamenti recentemente resta il problema di farci l’abitudine.

Nel mese di luglio potrebbero però avere delle risposte positive per quanto riguarda il lavoro.

Acquario

Nel mese di luglio i nati nell’acquario non avranno tempo per pensare all’amore a causa dei tanti pensieri relativi all’ambito del lavoro. Per le coppie è possibile iniziare a pensare a nuovi progetti, tenendo però d’occhio le spese.

Pesci

Il mese di luglio riserva grandi opportunità per i nati nel segno. Per le coppie stabili sarà un mese nel quale si potranno fare dei passi in avanti eliminando i dubbi sul futuro. I separati potrebbero invece trovarsi di fronte a problemi economici ma ci sarà la possibilità di chiarirli entro la fine del 2022.

I nati nel segno avranno diverse occasioni sul lavoro e non devono lasciarle sfuggire.