Amadeus è positivo al Covid: salta la partecipazione al premio Biagio Agnes, le sue condizioni

È stato comunicato che Amadeus è risultato positivo al Covid: per questo motivo il conduttore non ha potuto partecipare alla registrazione del premio Biagio Agnes 2022.

Amadeus è positivo al Covid: il conduttore, che da pochi giorni ha cominciato a rilasciare interessanti dettagli riguardanti il prossimo festival di Sanremo, oggi comunica di dover rimanere lontano dalle scene per qualche tempo per via di una forma di Covid contratta molto di recente. Per via del contagio Amadeus non potrà partecipare alla trasmissione del Premio Biagio Agnes, che andrà in onda il prossimo 5 luglio su Rai1.

Amadeus positivo al Covid: le sue condizioni

Alla fine anche l’inarrestabile Amadeus si è dovuto fermare per colpa del virus che, da 2 anni a questa parte, ha messo in stand by -quando non ha avuto conseguenze ben più gravi- la vita di quasi ogni abitante della penisola italiana, se non del mondo intero.

La notizia è stata data dal sito Davidemaggio.it, che comunque specifica che si parla di una forma di Covid asintomatica.

Amadeus, televisivamente parlando, non si era ancora fatto fermare dal virus: ha condotto due Festival di Sanremo in piena pandemia -tra cui la difficilissima edizione del 2021, quando furono costretti a prendere moltissime misure per tutelare la salute di staff, concorrenti e ospiti. Per la prima volta, in questi giorni, il virus gli ha messo i bastoni tra le ruote impedendogli di registrare la 14esima edizione del Premio Biagio Agnes, dove avrebbe dovuto ricevere un prestigioso premio.

A condurre la trasmissione saranno Mara Venier e Alberto Matano: il tutto è già stato registrato nella data del 25 giugno.

Premio Biagio Agnes, i vincitori: chi ha ricevuto il premio

Il Premio Biagio Agnes è promosso da Rai e dalla Fondazione Biagio Agnes, nonché patrocinato da Camera dei deputati, Presidenza del consiglio dei Ministri ed Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Quest’anno la coppia ormai rodatissima formata da Alberto metano e Mara Venier, affini nella vita e sul palco, consegnerà in differita il Premio internazionale a 3 giornalisti che più di altri si sono distinti nel raccontare il conflitto ucraino: Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka e Vasilisa Stepanenko di Associated Press.

Premiata anche Monica Maggioni con il Premio Giornalismo Televisivo Ileana Sciarra di Adnkronos con il Premio Miglior Cronista.