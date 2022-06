Bassano del Grappa, crolla tettoia del palco per il concerto di Elisa: ci sono feriti, concerto annullato per domani

Il concerto si sarebbe dovuto tenere domani e sarebbe stata la prima data del tour Back to the Future: a quanto pare l'organizzazione di Elisa avrebbe già rilasciato alcune dichiarazioni.

Dramma a Bassano del Grappa dove nella giornata di oggi una parte dell’impalcatura destinata ad ospitare il palco per il concerto della cantante Elisa è crollata, provocando due feriti. L’incidente, la cui dinamica dev’essere ancora accertata in via definitiva, è avvenuto intorno all’ora di pranzo e fortunatamente ha coinvolto un numero limitato di persone.

Crolla impalcatura al concerto di Elisa: due feriti

Paura a Bassano del Grappa dove nella giornata di domani dovrebbe esserci il primo concerto del tour Back to the Future. Il palco montato all’interno del Parco Ragazzi del ’99 non sarebbe stato montato dagli organizzatori del tour di Elisa, come chiarisce anche una fonte a La Repubblica: a gestire il montaggio della struttura sarebbe stata la produzione del festival che organizza l’evento.

Nello specifico verso le 13 di oggi sarebbe crollata la tettoia, cedendo di 45 gradi: per fortuna a quell’ora molte delle persone addette al montaggio erano a pranzo, per cui lontane dal luogo dell’incidente.

Le due persone che sono rimaste coinvolte non sembrerebbero ferite in modo grave. Al momento pare che il concerto per domani sia stato cancellato.