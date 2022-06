LDA non canta ‘Sai’ durante il concerto al Praja di Gallipoli e si rivolge ai fan: “Vi dico la verità”

L'artista ha deciso di fare una variazione in scaletta sostituendo il brano Sai con il bis di un altra canzone. Le possibili ragioni e il testo del brano non cantato.

LDA, nome d’arte per Luca D’alessio, si trovava in concerto al Praja di Gallipoli, in Puglia quando ha fatto una variazione alla scaletta.

LDA non ha cantato Sai: le possibili motivazioni

LDA è stato uno dei concorrenti più sensibili di Amici di Maria De Filippi e forse anche per questo tra i più amati in assoluto nella storia del talent show di Canale 5. Ormai però l’artista comincia ad avere un seguito enorme anche fuori dagli schermi Mediaset. Così durante un concerto popolatissimo in Salento, tra un brano e l’altro si è rivolto con trasparenza al pubblico affezionato: “Io non c’ho tanti pezzi per la discoteca, vi dico la verità.

Visto che non voglio cantare ‘Sai’ perché siamo qui per divertirci mi sembra giusto il bis di ‘Bandana’ forse, almeno ci vogliamo tutti più bene”. Quindi l’artista ha cantato “Bandana“.

C’è chi dice che la ragione del cambio di scaletta potrebbe lasciar presagire una svolta stilistica dell’artista. Secondo noi potrebbe trattarsi solo di una canzone che gli ricorda una storia d’amore dolorosa o semplicemente troppo romantica e che quindi non era dell’umore giusto per cantare in discoteca.

Cosa dice Sai di LDA: il testo completo della canzone

La canzone Sai di LDA, ex concorrente di Amici di Maria de Filippi, è un brano sentimentale che racconta di un amore desiderato e che il cantante continua a sognare.

Di seguito le parole contenute nel brano di LDA dal titolo Sai, pubblicato da da Sony.

E nelle mie parole lo so che ricordi/ Il rumore delle onde stesi sugli scogli / Non spegni i sogni se non apri gli occhi /Tu mi accarezzi i brividi quando mi tocchi/ Vorrei capirti ma non lo vorresti / Che chi ti legge dentro lo detesti /Quando ti specchi vorrei ti piacessi / In un bacio rispecchiamo noi stessi / E tutto il bello che c’é / Se ti guardo so che / Ora é vicino a me / Non trovo le parole (no, no mai) / Se poi parla il cuore (tu lo sai) / Che racconta d’amore (ma non vuoi) / Tu non vuoi / Sai / Che la notte ti penso e riguardo le foto di noi / Ora baciami piano poi abbracciami forte se vuoi / Canterei le canzoni che ami soltanto che poi / Continuo a volerti ancora /

Sai / Che la notte ti penso e riguardo le foto di noi / Ora baciami piano poi abbracciami forte se vuoi / Canterei le canzoni che ami soltanto che poi / Continuo a volerti ancoraSento il tuo profumo addosso / Forse è solo un bel ricordo / Un bacio non l’ho mai rimosso / Un pianto non l’ho mai nascosto / E ti vedo mentre tu poi entri da sola / Nel mio cuore in abito da sposa / Ci vediamo stesso posto stessa ora / Sei un sogno che si avvera ma / Sai / Che la notte ti penso e riguardo le foto di noi / Ora baciami piano poi abbracciami forte se vuoi / Canterei le canzoni che ami soltanto che poi / Continuo a volerti ancora / Sai / Che la notte ti penso e riguardo le foto di noi / Ora baciami piano poi abbracciami forte se vuoi / Canterei le canzoni che ami soltanto che poi / Continuo a volerti ancora.