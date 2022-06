Raimondo Todaro e Nunzio di Amici pubblicano una foto insieme in costume: “Siamo o no la coppia dell’estate?”

Freschi di una stagione di Amici 2021, due volti noti del talent show di Maria De Filippi si sono immortalati al mare insieme.

Raimondo Todaro e Nunzio di Amici: la foto insieme e i loro rapporti

A scuola erano ai lati opposti della cattedra, ma in fondo si sono sempre stimati a vicenda. Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano, entrambi ballerini ed entrambi siciliani, hanno voluto condividere con i fan una foto insieme mentre facevano il bagno a Fondachello, in provincia di Catania. Nell’ultima edizione di Amici, Todaro è stato il professore di Nunzio, seguendolo soprattutt nell’ambito del Serale.

Quest’anno il talent ha premiato Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, mente nunzio è uscito alla settima puntata. Allievo e professore hanno avuto dei piccoli diverbi e in particolare si ricorda il commento di Todaro che riferendosi a Nunzio si è lasciato scappare: “Se fosse entrato a settembre”. Nunzio infatti, è entrato a talent in corso per sostituire Mattia Zenzola. Non si è mai trattato di veri contrasti e questa foto lo dimostra. Sotto la foto dei due, sorridenti e innamorati della Sicilia, Todaro ha scritto: “Siamo o non siamo la coppia dell’estate?”.

Raimondo Todaro: il suo ruolo di professore ad Amici

Pupillo di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ha lasciato il programma tempo fa per dedicarsi ad Amici di Maria de Filippi.

Una decisione sofferta ma che aveva trovato pieno sostegno da Milly Carlucci, regina di Ballando. Di fatto il programma aveva lanciato la carriera di Todaro, quindi al momento dell’addio, il ballerino aveva dichiarato in una story ” “Come spesso accade nelle famiglie– ha annunciato servendosi di una metafora- un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli“.

La reazione di Milly Carlucci era stata molto diplomatica: “Gli auguro in bocca al lupo.

Ora io non ci penso più” – aveva detto la conduttrice. L’esordio di Todaro ad Amici in qualità di professore è stata un successo. In coppia con Lorella Cuccarini, sono stati tra i più amati e hanno formato una squadra di campioni. Sul finale della stagione, Todaro aveva condiviso una foto con gli allievi spendendo una parola per tutti. Nunzio, tra l’altro, era il primo a cui aveva dedicato un pensiero: “Felicissimo per Nunzio, un campione che infiamma il palco e che in poco tempo è riuscito ad entrare nel cuore delle persone per il suo talento,la sua simpatia e la sua bontà”.