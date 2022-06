GF Vip, l’indiscrezione: “Sonia Bruganelli opinionista solo perché Giulia de Lellis ha detto di no”, ma interviene Signorini

Secondo alcune fonti Sonia Bruganelli avrebbe fatto di tutto per essere di nuovo al GF Vip, e non sarebbe stata la prima scelta. Sulla questione è intervenuto il conduttore Alfonso Signorini.

È nato il caos intorno alla riconferma di Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip7 -edizione come sempre capitanata da Alfonso Signorini. Pare infatti che la Bruganelli, produttrice tv ma al contempo ospite e partecipante di programmi televisivi, abbia accettato l’offerta di Signorini per la prossima edizione del reality. Al contempo alcuni hanno cominciato a far uscire indiscrezioni riguardanti il fatto che Bruganelli sarebbe stata una seconda scelta, mentre gli occhi di Signorini, secondo alcuni, sarebbero stati inizialmente puntati altrove.

Sonia Bruganelli risponde alle indiscrezioni: “Non fai più bella figura tacere?”

Sonia Bruganelli opinionista?

Solo perché Giulia De Lellis ha detto di no. Questa sarebbe l’indiscrezione riportata da qualcuno, ma che sarebbe stata prontamente già smentita. In primis ha smentito la Bruganelli stessa, pubblicano alcuni screenshot di articoli che non avrebbero riportato la verità: ad esempio alcune frasi di Giuseppe Candela, che avrebbe scritto: “Voci da Cologno Monzese. Sceneggiate di rito a parte, sarebbe stata proprio la Bruganelli (pentita dei tanti annunci fatti?) a chiedere di tornare al GfVip. Non un figurone”. Il commento di Bruganelli è stato: “Ma se le cose non le sai non fai più bella figura tacere?

(…) Sei davvero il numero 1 caro Candela”.

Alfonso Signorini chiarisce tutto su Giulia De Lellis

Anche Alfonso Signorini è arrivato a smentire che Bruganelli sia stata il ruotino di scorta del GF Vip, precisando su Instagram: “Siete in molti a chiedermelo: non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista al GFVip. Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi, lei accettò, ma purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua”.