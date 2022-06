I figli di Bud Spencer: chi sono Giuseppe, Cristiana e Diamante Pedersoli e la moglie Maria Amato

Lo ha amato tutta l’Italia e il suo volto bonario continuerà a essere motivo di orgoglio per il cinema italiano. Ma ogni attore continua a vivere oltre lo schermo, ecco cosa sappiamo della vita personale di Bud Spencer al secolo Carlo Pedersoli.

Maria Vasaturo in arte Maria Amato, chi è la moglie di Bud Spencer

Nel 1960, Carlo Pedersoli aveva sposato Maria Vasaturo, figlia del produttore cinematografico Peppino Amato, che le aveva trasmesso il cognome d’arte. Da quel sì, Bud Spencer e Maria Amato sono stati insieme fino alla scomparsa di lui, avvenuta il 27 giugno 2016. Dalla loro unione sono nati tre figli: Giuseppe, Diamante e Cristiana.

La coppia aveva deciso di unirsi formalmente in matrimonio dopo 15 anni di fidanzamento. Bud Spencer, prima di diventare attore è stato anche uno sportivo e nel suo fisico ne ha sempre portato i segni: “Era bello – racconta Maria Amato in un’intervista di qualche anno fa al Corriere della sera – tanti anni di sport agonistico gli avevano regalato un fisico pazzesco. Faceva una vita interessante” . Poi, con tutta l’intelligenza che questa donna ha sempre mostrato, aveva detto “Per fortuna non sono riuscita a cambiarlo. Lui rimase sognatore, io realista, io attaccata alla logica, lui manco p’a capa…”.

Tutte le volte che Bud Spencer parlava di lei, però, si coglieva il grande sentimento che lo legava alla moglie. In un’intervista del 2015, sempre al Corriere della sera, l’attore aveva raccontato di quando, l’estate prima la donna gli aveva salvato la vita. Realmente. “Ha capito che qualcosa non andava e mi ha costretto ad andare dal medico. In 15 minuti avevo perso più di tre litri di sangue e ancora mi sto riprendnedo. Cammino male, fatico a parlare. Mi ha salvato”. I due devono essersi amati moltissimo, ma con Bud Spencer certo c’era da scendere a compromessi: “il nostro viaggio di nozze è durato tre giorni” – dichiarò una volta Maria Amato.

Ma Carlo Pedersoli aveva poi detto: “Non sono mai andato nemmeno a prendere un caffé con un’attrice. Si può sbagliare, ma quando ti rendi conto che chi ti sta a fianco ti riempie la vita, allora la devi rispettare”. Nelle cose importanti, in fondo sapeva essere tradizionale.

Giuseppe, Cristiana e Diamante Pedersoli: chi sono i figli di Bud Spencer e Maria Amato

Dal matrimonio tra Maria Vasaturo e Carlo Pedersoli sono nati tre figli: il primogenito, Giuseppe, nato appena un anno dopo il matrimonio, Cristiana l’anno successivo e Diamante dieci anni dopo, nel 1972.

Giuseppe Pedersoli oggi ha 60 anni ed è un noto sceneggiatore, regista, produttore cinematografico e televisivo.

La secondogenita Cristiana Pedersoli, in un’intervista rilasciata tempo fa ad Andrea Delogu, aveva raccontato che suo padre non si sentiva un attore ma lo faceva, e voleva rimanere fedele al suo ruolo di Bud Spencer perché quello era per il suo pubblico: “Si considerava un personaggio. Molte volte gli avevano chiesto di ricoprire alcuni ruoli ma lui voleva rimanere fedele al suo pubblico perché era se stesso che portava sul suo pubblico”.

La donna rivela ad Andrea Delogu quale sia il suo film preferito nella carriera del padre, e racconta che è “Piedone lo sbirro”, una passione – tra l’altro – che condivide con la stessa conduttrice. In un post su Instagram, la donna ha voluto ricordarlo con un post che esordisce con “Love you papino”.

La più piccola dei tre figli, Diamante Pedersoli (in arte Diamy Spencer), ha recitato con il padre in Superfantagenio di Bruno Corbucci e Un piede in paradiso di E.B. Clucher. In un’intervista a Oggi è un altro giorno, l’artista aveva raccontato che suo padre “era molto tenero: abbracciava il mondo e abbracciava anche noi”.

Poi aveva raccontato che la sua caratteristica era una memoria eccezionale: “Aveva iniziato a fare l’Università di Psicologia insieme a mia sorella. Riusciva a leggere un libro intero in una notte e essere pronto la mattina dopo”.

Carlotta Rossi: chi è la presunta figlia illegittima di Bud Spencer

Il 27 giugno 2022, in occasione dell’anniversario di morte di Bud Spencer, è uscito su Apple Books il libro A metà dell’autrice Carlotta Rossi Spencer, che dice di essere figlia di Bud Spencer. La donna, all’anagrafe Carlotta Patricia Francesca Giuseppina Rossi, ha avviato al Tribunale di Roma l’iter giudiziario per chiedere il riconosimento della paternità da parte di Bud Spencer. Rossi ha inoltre rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui presenta il libro e aggiunge ulteriori dichiarazioni circa il suo contenuto. Per una promessa fatta alla madre, Giuseppina Rossi, che avrebbe avuto una relazione in gioventù con Bud Spencer, Rossi avrebbe finora taciuto. Ora si sentirebbe finalmente pronta a dichiararsi figlia di Bud Spencer e a eseguire l’esame del dna a tale scopo. Bud Spencer le avrebbe pagato gli studi fino alla scuola americana e poi avrebbe continuato a versare alla madre un assegno di mille euro. Sui figli legittimi di Bud Spencer dice: “Penso siano persone carine, non mi dispiacerebbe costruire una relazione con loro”.