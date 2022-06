Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’edizione 2022: la reazione dell’attore dopo la vittoria

Alla fine ce l’ha fatta, Nicolas Vaporidis, a finire sul gradino più alto del podio de L’Isola dei Famosi.

L’ex attore ha vinto superando la comica (non di mestiere) Carmen Di Pietro e Luca Daffré, arrivati rispettivamente terza e secondo al televoto.

Nicolas Vaporidis, il primo finalista: 99 giorni di Isola dei Famosi

Quando Nicolas Vaporidis è diventato il primo finalista, non ci credeva nemmeno lui: si era definito contento ma molto stupito. Fin dall’inizio Vaporidis si era mostrato come personaggio di rottura: un carattere non facile atterrato in Honduras per far nascere tensioni ed essere, in qualche modo, scomodo.

Invece, alla fine, i rumors che lo davano per favorito lo hanno effettivamente favorito: contro le aspettative di molti e in pieno allineamento con le speranze di alcuni, Nicolas Vaporidis ha vinto. E non di poco: il telefoto Vaporidis vs Daffré ha visto quest’ultimo vincitore con l’80% di preferenze.

Nicolas Vaporidis, amici e “nemici”: dai fratelli Tavassi a Lory Del Santo

Per 99 giorni Nicolas Vaporidis è andato avanti a cocchi, pescetti e abbronzatura tra una plaga e l’altra. Ha litigato con molti (ma non con tutti) ed è finito svariate volte al telefoto, uscendone però sempre bene.

Si è conquistato l’affetto dei fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi e l’odio di persone come Lory Del Santo (che, pochi giorni fa, lo ha accusato di aver parlato male di lei).

In un’intervista, ha spiegato che la partecipazione al reality non è stata un ripiego bensì una sfida, anche a livello fisico: “L’Isola non è stata una rivincita ma una sfida – ha dichiarato – un’esperienza che se non avessi fatto mi sarei pentito. Avevo paura. Cinque o dieci anni fa non sarei stato in grado di farla: avrei dato di matto. A quarant’anni ho fatto un percorso che mi ha aiutato a essere quello che già ero”.

Ora, l’attore di Notte prima degli esami si è portato a casa un montepremi di 100mila euro ed una rinnovata gloria.