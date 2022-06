Morta Mary T. Mara, il corpo dell’attrice di E.R. e Law and Order sarebbe stato ritrovato in un fiume

A darne notizia è un comunicato della polizia dello Stato di New York, ripreso da autorevoli siti come CNN.

Secondo il comunicato della polizia dello Stato di New York, alle ore 8:10 di domenica 26 giugno la polizia avrebbe risposto a una chiamata per un possibile annegamento. “Giungendo sul posto insieme a vigili del fuoco e ambulanza, gli agenti avrebbero trovato un corpo di donna deceduto dentro il fiume St. Lawrence. La vittima – si legge nel counicato – è stata identificata con la 61enne Mary T. Mara di Cape Vincent, NY”. Come si legge nel comunicato, “le prime investigazioni suggeriscono che la donna sia annegata mentre nuotava”.

Il corpo della donna non avrebbe mostrato segni di violenza ed è stato trasportato al Jefferson County Medical Examiner’s Office. Ma le indagini sono aperte e verrà effettuata un’autopsia. Stando alla notizia riportata dalla CNN, la donna sarebbe identificabile con la celebre attrice Mary Mara.

Mary Mara, an actress known for roles on "ER" and "Ray Donavan," has died, her manager, Craig Dorfman, said in a statement to CNN. She was 61. https://t.co/3qTC5PLtuS

— CNN (@CNN) June 28, 2022