Soleil Sorge torna al Grande Fratello Vip? Il video misterioso con Alfonso Signorini: cosa bolle in pentola

I due sono apparsi in un video insieme a prendere il sole (o l'ombra). Esplode la curiosità dei fan su cosa bolle in pentola.

Torna a fare parlare di sé Soleil Sorge, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e opinionista de La pupa e il secchione show.

Da una località non bene identificata, Alfonso Signorini ha postato sulla sua pagina Instagram un video in compagnia di Soleil Sorge. Stesi sul lettino, in costume, bicchiere di vino e salatini di fianco, hanno tutta l’aria di rilassarsi. I due si girano sulla sdraio e spunta la scritta: “Loading tan”, cioè Abbronzatura in corso. Peccato siano sotto l’ombra di due gazebo giganti. Esplodono i rumors circa la possibile collaborazione in atto.

Soleil Sorge torna al GF Vip? I retroscena dietro al video con Alfonso Signorini

Facile intuire dove si trovassero, visto che poche ore dopo, Alfonso Signorini ha postato una story sullo stesso profilo che lo ritrae presumibilmente a Capri e la stessa Soleil si trova in mezzo ai limoni in una delle sue stories. Secondo le indiscrezioni, i due starebbero architettando dei piani per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, anche in relazione a quel “loading” che fa pensare proprio al GF Vip.

In molti ipotizzano già che Soleil tornerà nella casa più spiata d’Italia, ma c’è da capire con quale ruolo.

Le prime voci, ipotizzano per lei una poltrona a fianco quella di Sonia Bruganelli, appena riconfermata come opinionista. Però altri rumors, pubblicati fra gli altri da fanpage.it, parlerebbero di una sua conduzione al format party del GF Vip al posto di Gaia Zorzi e Giulia Salemi. Loro nel frattempo – malgrado l’ombrellone – tornano a casa con un’abbronzatura da sogno.