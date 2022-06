Morta Pamela Rosato, 42 anni: era la violinista di Al Bano a Sanremo, il grande dolore

Pamela Rosato aveva 42 anni e da tempo stava combattendo contro una brutta malattia: aveva avuto diverse esperienze in televisione tra cui un video con Al Bano.

La comunità di Senigallia ha annunciato con dolore la morte di Pamela Rosato, talentuosa violinista di 42 anni che aveva lavorato spesso con il cantautore Albano Carrisi. La violinista lottava da tempo contro una grave malattia.

Pamela Rosato aveva solo 42 anni: da tempo stava lottando contro un brutto male, e nella sua battaglia era affiancata dalla famiglia: il marito Stefano, i genitori Cosimo e Filomena e la sorella Stefania. Originaria di Mesagne, la musicista viveva da Senigallia da molti anni. Pochi giorni fa la malattia che nei mesi l’aveva affaticata sempre di più si era aggravata, tanto da indurre i suoi familiari al ricovero all’ospedale di Torrette.

Lì, pochi giorni fa fa, la 42enne ha smesso di respirare. Si sono già svolti i funerali della donna, nella chiesa di Cesanella, mentre nella giornata di oggi, a Mesagne -città d’origine- è avvenuta una second cerimonia di tumulazione.

Pamela Rosato, la carriera musicale: dallo studio al Festival di Sanremo

Pamela Rosati era piuttosto nota nell’ambiente musicale. Si era diplomata sotto la guida del maestro Ennio Catanese al conservatorio Tito Schipa di Lecce. Da giovanissima aveva cominciato a suonare con numerose orchestre lirico-sinfoniche.

Successivamente era arrivata la partecipazione al Festival di Sanremo, con l’orchestra Terra d’Otranto. Oltre a musicista, Pamela Rosato era anche insegnante di musica: insegnava violino presso la scuola Anna Milanese di Mesagne e la scuola Centro Studi Musicali di Brindisi.

in molti, sui social, la ricordano con grande affetto: “Splendida creatura, la tua stessa vita è stata un insegnamento per chi ha avuto la fortuna di conoscerti, anche per poco tempo. Ci lasci ricordi preziosi ma anche un vuoto incolmabile. Rimarrai sempre nei nostri cuori” ha scritto un utente, ricordandola con dolore.

Pamela Rosato ha fatto diverse esperienze a livello televisivo: non solo aveva partecipato a Sanremo, ma anche ad altre trasmissioni televisive. Inoltre, Albano Carrisi l’aveva coinvolta in un video musicale: un’esperienza un po’ diversa per lei, che però amava sperimentare.