Oroscopo del 1 luglio 2022: giornata di conquiste per il Sagittario, Venere aiuta i nati sotto il segno del Toro

Ecco cosa prevedono gli astri per questa giornata: nel primo giorno del mese di luglio lo zodiaco già si sente in vacanza e per molti segni questo si traduce in grandi emozioni.

Ariete

Dopo la confusione dei giorni passati, oggi potrete contare di nuovo sul supporto delle stelle. Potrebbe esserci qualche progresso sul lavoro o potreste fare qualche incontro interessante.

Toro

Venere, ancora nel vostro segno vi sorriderà, ma attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti del partner. Saturno, invece, vi renderà il rapporto con i colleghi un po’ di difficile del solito.

Gemelli

Le bugie hanno le gambe corte, meglio essere sinceri con il partner e mettere ben in chiaro i vostri pensieri.

Oggi non sarete molto efficienti sul lavoro, perché troppo distratti dalle preoccupazioni.

Cancro

I pensieri negativi verranno spazzati via da belle novità. Ricordatevi che il lavoro non è tutto, anche se avete delle responsabilità importanti, ci sono altre priorità.

Leone

Avete bisogno di ritrovare l’affiatamento di coppia e di riprendervi gli spazi che sono solo vostri. A lavoro dimostrerete di avere una grande energia.

Vergine

Avete paura di sentirvi troppo coinvolti e di soffrire per amore. Se non superate questo blocco, non riuscirete ad avere un rapporto sereno.

Avete in mente solo gli affari, ma i soldi non sono tutto.

Bilancia

Oggi la vostra voglia di popolarità e di successo sarà più forte che mai. Il vostro fascino vi porterà diversi corteggiatori.

Scorpione

Grazie al vostro senso dell’umorismo riuscirete a salvarvi da una situazione imbarazzante.

Lavorare per gli altri vi ha un po’ stufato, pertanto potreste cercare nuove strade.

Sagittario

Oggi i single potrebbero conoscere la loro metà della mela, quindi occhi aperti! Prestate attenzione alle spese.

Capricorno

Avrete troppe cose da fare, quindi è normale accumulare un po’ di ritardo.

Cercate di prevenire i problemi d’amore.

Acquario

Anche se la pazienza non vi appartiene, dovrete cercare di esserlo per cogliere al volo un’occasione importante. È arrivato il momento di rispolverare i vostri sogni nel cassetto.

Pesci

Oggi la carriera sarà in primo piano. Terminato un progetto importante, riceverete le giuste gratificazioni.