Oroscopo di Paolo Fox del 30 giugno 2022: Saturno nel segno per l’Acquario, ecco cosa significa

Giornata di cambiamento per alcuni segni: Venere si sposta e va nel segno dell'Acquario, il che porterà molte novità per i nati sotto questo segno, secondo Paolo Fox.

Ecco cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox per il 30 giugno: le previsioni per i segni per questo giovedì in cui il Cielo cambierà.

Ariete

L’amore riempirà la vostra giornata, soprattutto se siete una coppia navigata. I single potrebbero, invece, avere a che fare di nuovo con qualche ex. A lavoro potreste farei i conti con impegni extra.

Toro

A furia di sentir parlare bene di voi, oggi i complimenti vi daranno alla testa. Prestate attenzione ad eventuali investimenti e altre forme di guadagno.

Gemelli

Gli impegni riempiono la vostra agenda quotidiana, ma vi porteranno anche divertimento e tante sorprese.

A lavoro potreste chiudere un accordo vantaggioso.

Cancro

Per uscire da una situazione di attesa dovrete farvi venire un’idea brillante. Un’insolita stanchezza mentale potrebbe affliggervi.

Leone

Oggi potreste scoprire quanto è importante avere un amico fidato. Un viaggio o una bella avventura vi aspettano.

Vergine

Oggi potrebbero presentarsi grandi opportunità lavorative. Ottime notizie anche per le vostre finanze che stanno piano pieno lievitando.

Bilancia

Le cose non sono chiare come vorreste, tutta colpa di Giove e Marte ancora contro. La situazione migliorerà nei prossimi giorni, ma dovrete mantenere la calma.

Scorpione

Ultimamente siete stati un po’ distratti in amore, provate ad ascoltare il vostro partner per capire di cosa ha bisogno. Potrebbe arrivare una proposta di lavoro interessate e remunerativa.

Sagittario

L’intesa di coppia sarà ottimale, perché si reggerà sul dialogo.

Se trattare gli affari, oggi potreste avere delle splendide opportunità.

Capricorno

Marte favorirà i vostri rapporti di lavoro. Se state cercando di cambiare mestiere, guardate oltre le apparenze. Il vostro istinto dovrà essere dosato in ogni campo della vita.

Acquario

Un incontro avvenuto di recente vi sta regalando diverse soddisfazioni.

A lavoro sarete piuttosto autorevoli, tutto merito di Saturno nel segno.

Pesci

Il dialogo in famiglia scorre sereno e senza intoppi. Scadenze ravvicinate a lavoro potrebbero rendervi particolarmente stressati.