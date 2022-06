Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia, dopo i rumors la verità sul loro rapporto: andrebbe avanti ormai da molto tempo

Paolo Berlusconi, da anni, viene fotografato a cena, nel tempo libero ed in vacanza in compagnia di Maddalena Corvaglia. Tra i due c'è un rapporto intenso che oggi viene svelato.

Esiste una liaison nascosta ma palpitante tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia? Sono molte le indiscrezioni che vedrebbero i due vicinissimi negli ultimi tempi -se non negli ultimi anni- e secondo alcune indiscrezioni potrebbe addirittura esserci del tenero tra i due. La storia però potrebbe essere molto più complessa di così.

Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia: la natura del loro rapporto

A raccontare quale sarebbe la natura del rapporto tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini che mostrano i due insieme in vacanza in Versilia. Sule pagine del settimanale si legge che i due sarebbero profondamente legati in quanto lei è molto amica di Matilda, la nuova di Paolo Berlusconi (moglie del figlio Davide) ed è in ottimi rapporti anche con Alessia e Luna, figlie di Paolo Berlusconi.

Fatto sta che i due paiono inseparabili: “Maddalena e Paolo non sono una coppia, sono famiglia” si legge su Chi, che specifica: “Si vogliono bene da tempo: sono l’uno la roccia dell’altra (…) si sono sostenuti nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare. Sempre l’uno accanto all’altra. Con discrezione”.

Maddalena Corvaglia sulla presunta relazione: “Vi confesso che…”

Nessuno dei due in effetti ha mai menzionato l’altro, ed addirittura lei tempo fa su Instagram aveva smentito tutto: “Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà voi sarete i primi con cui lo condividerò”.

Riguardo al gossip secondo il quale la coppia aveva ufficializzato il suo fidanzamento a casa di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi a Portofino, disse all’epoca:”Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione.

Buon pomeriggio a tutti!”.

L’imprenditore, dal canto suo, non ha mai fatto commenti né sulla showgirl né sulle numerosissime foto che li ritraggono insieme in vacanza, o uno sotto casa dell’altro in procinto di partire, o a cena insieme. Un silenzio, a volte, vale però più di mille parole.