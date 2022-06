Barbara d’Urso confermata nei palinsesti Mediaset 2022/2023, Pier Silvio Berlusconi: “Avrà altri programmi”

Sono giorni caotici in casa Mediaset, dove nelle ultime ore si rincorrono i rumors per la definizione dei palinsesti 2022/2023 ma cominciano a trapelare le prime informazioni certe.

Barbara d’Urso, la conduttrice è stata confermata a Mediaset

Non i tocca il daytime della rete. Le regine di Mediaset sembrano confermate tutte quante: Maria De FIlippi, Barbara d’Urso, Barbara Palombelli e Federica Panicucci, che dovrebbero mantenere le stesse conduzioni almeno della fascia pomeridiana. Non era così scontato, infatti intorno alla fine di aprile erano state messe in giro delle voci su un presunto addio a Mediaset.

La conduttrice allora era dovuta intervenire a gamba tesa dicendo: “Resto a Mediaset anche l’anno prossimo”. Poi aveva commentato le allora dilaganti “voci di addio” e aveva detto in un’intervista a La Stampa: “Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click”. Accuse forti, che aveva messo a tacere dicendo: “Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”.

Barbara d’Urso rimarrà a Mediaset: le parole di stima di Pier Silvio Berlusconi

Dopo tutta questa bufera, quindi, era quindi attesa e prevedibile la riconferma della conduttrice, che infatti è arrivata.

Non sembra ancora deciso con esattezza quanti e quali programmi condurrà Barbara d’Urso oltre a Pomeriggio 5, ma le parole di Pier Silvio Berlusconi non lasciano margine di dubbio.

Il direttore della rete infatti in sede di presentazione dei palinsesti 2022/2023 ha detto: “Barbara d’Urso è una signora professionista”. Quindi ha precisato: “Abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché – ha chiosato con un attestato di stima – ha un’ esperienza unica“.

Intanto lei, come si vede dalle immagini delle stories del suo profilo, si sta godendo gli applausi.