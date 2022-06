Fabio Mantovani di Uomini e Donne ricoverato, l’ex cavaliere operato. Le immagini con Isabella Ricci dall’ospedale

Paura per l'ex cavaliere di Uomini e Donne, ricoverato dopo un intervento. La neosposa ed ex dama Isabella Ricci per fortuna tranquillizza i fan. Le foto dei due dall'ospedale.

Spiacevole inconveniente per Fabio Mantovani, ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, che in queste ore si trova ricoverato in ospedale, probabilmente per un problema legato alla gamba sinistra.

Fabio Mantovani e Isabella Ricci: la foto dall’ospedale

Appena un mese fa pubblicavano delle foto sui loro canali social freschi di matrimonio, circondati da ghirlande di fiori. Si sono sposati infatti a Pescantina in provincia di Verona il 28 maggio. Nelle scorse ore invece le circostanze per la coppia sono un po’ meno gioiose. Niente di preoccupante, come si evince dal profilo Instagram di Isabella Ricci, neosposa di Fabio Mantovani.

La donna ha infatti pubblicato due foto: una di lei sorridente con il marito, l’altra in cui si vede il ginocchio di Mantovani con garze e ghiaccio, il che è tipico di un intervento appena subito. Nella didascalia la donna tranquillizza subito i fan: “Mio marito sta meglio”, dice e aggiunge un quadrifoglio. Nelle stories poi la coppia pubblica un brevisismo video in cui Mantovani dal letto d’ospedale esclama: “taaac”. Segue la frase “Operazione fatta“, accompagnata dal simbolo del verificato.

Fabio Mantovani operato: la reazione dei social e le condizioni dell’ex cavaliere

Immediata la reazione della community di Instagram.

Tina Cipollari ha prontamente messo un like al post di Isabellariccireal per mostrare il suo sostegno. E una pioggia di messaggi è stata mandata alla coppia: parole di incoraggiamento per entrambi che mostrano quanto si siano fatti apprezzare nella loro esperienza televisiva. “Daje Fabio, hai una donna speciale accanto” si legge tra i primi commenti, “In bocca al lupo”, poi “Auguroni di pronta guarigione”, messaggi di pura forza: “We can do it” e anche parole profonde, come quelle di una commentatrice che afferma: “Dopo un grosso temporale appare sempre un meraviglioso arcobaleno”.

Piovono cuori, rose, baci e dolcissime parole per entrambi. Del resto la foto delle nozze aveva fatto il pieno di like e di reazioni come “Viva l’amore”. La coppia infatti sembra solida e legata da un sentimento sincero. Non sappiamo il motivo dell’intervento, ma dalla foto sembrerebbe proprio un problema alla gamba. Ma la situazione sembra già in ripresa, come mostrano le parole dell’ex dama di Uomini e donne Isabella Ricci.