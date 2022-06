Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: tutto sul matrimonio tra la cantante e l’ex di Berlusconi

Francesca Pascale sembra aver trovato l’amore che, a grande sorpresa, era molto, molto lontano da Arcore. Nello specifico lo ha trovato accanto a Paola Turci, celeberrima cantante, con la quale avrebbe una relazione ormai da qualche anno e che dovrebbe sposare il prossimo 2 luglio, ovvero tra 2 giorni. Sulle nozze della quasi (o fu?) first lady berlusconiana si sa molto poco, ma si attendono impazienti le immagini delle due spose al colmo della felicità.

Francesca Pascale, la storia con Silvio Berlusconi e la rottura

Francesca Pascale era apparsa, in bionda appariscenza, al fianco di Silvio Berlusconi.

Era stata lei l’eletta per dare di nuovo a Berlusconi un’immagine di stabilità dopo il terremoto del bunga-bunga e il disastro della separazione da Veronica Lario. Era stata proprio lei, Francesca, a mostrarsi in lacrime al balcone, quando Berlusconi era stato operato al cuore: era stata lei, ben prima di Marta Fascìna, ad essere allontanata, schivata e criticata dal “cerchio magico”, il piccolissimo gruppo di persone intimamente legate all’ex Cavaliere: figli, ex mogli, nipoti, fratelli e tutti coloro che possono voler tutelare il Berlusconi dagli altri e da se stesso. Nel 2020 la relazione tra i due finisce e nel giro di poco tempo entrambi sono impegnati in altre relazioni: lui con la Fascina, lei con Paola Turci -con la quale, nel corso dell’estate, viene fotografata in barca.

Francesca Pascale e Paola Turci: tutto sul matrimonio

Del matrimonio che pare si celebrerà tra un paio di giorni si sa poco: in realtà non si sarebbe dovuto conoscere alcun dettaglio, ma qualche gola profonda vicino alle due avrebbe spifferato la notizia.

A quanto pare la cerimonia si celebrerà a Montalcino, il 2 luglio, ed il dopo-cerimonia sarà celebrato nella location del Castello di Velona, suggestivo luogo immerso nei vigneti di brunello.

Insieme alle due spose ci saranno i cani della coppia, per loro elemento fondamentale, e gli amici più intimi.

Se il matrimonio di Marta Fascìna con Silvio Berlusconi univa pomposità e mondanità ad una cerimonia astratta, cui vedremo, se tutto va bene, concretezza d’intenti ed una cerimonia più defilata dal punto di vista dell’appariscenza. Si baderà, dunque, più alla sostanza che al contorno mediatico, come d’altronde la Pascale ha fatto negli ultimi due anni.