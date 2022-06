La casa pazzesca di Al Bano: alla scoperta della tenuta in cui vive con Loredana Lecciso, i figli...e Romina Power

Grazie al suo successo musicale e alle sue attività agricole, Albano Carrisi può vantare una casa davvero fuori dal comune. L’abitazione è talmente ampia che al suo interno può comprendere molte persone, tra le quali anche la moglie Loredana Lecciso e l’ex moglie Romina Power. Scopriamo insieme i tratti principali di una tenuta sorprendente.

Tenuta Carrisi, una proprietà dagli spazi immensi

La tenuta Carrisi è un chiaro esempio di quanto un immobile possa ospitare tanta gente. Lo stabile di Cellino San Marco è il frutto di un lavoro portato avanti per diversi decenni e con notevoli soddisfazioni.

I gossip inerenti al triangolo amoroso si sono moltiplicati soprattutto in occasione della pandemia di Coronavirus. In particolare, durante il lockdown nazionale del 2020, i tre protagonisti si sono stabiliti nella stessa tenuta, anche se Romina si è posizionata in un appartamento più lontano.

Cosa sapere sulla casa di Albano: chi ci vive veramente

Tornando a parlare della casa di Albano, l’abitazione è stata la sede perfetta del grande amore con Romina Power. Il loro matrimonio è stato tra i più suggestivi e forti del mondo dello spettacolo italiano. Albano e Romina hanno avuto la fortuna di far crescere i loro figli in aperta campagna, all’interno di una dimora altamente suggestiva.

La tenuta può essere regolarmente visitata e comprende al suo interno vari tratti caratteristici di una storia d’amore vissuta fino in fondo. Il luogo è intriso di magia ed eleganza, con vari ettari di terreno circostante.

Una casa che continua a far sognare

Nonostante il passare degli anni, la tenuta di Albano Carrisi continua a far sognare il pubblico, e non solo per i suoi fasti. Un discorso analogo è valido per quanto riguarda il triangolo del cantante pugliese con Loredana e Romina. Quest’ultima, negli ultimi anni, si è un po’ riavvicinata al suo precedente compagno di vita.

L’ipotesi di dar forma a una famiglia allargata ha ormai preso consistenza e il mondo dello spettacolo continua così ad arricchirsi grazie a vicende in notevole evoluzione, in uno scenario meraviglioso.