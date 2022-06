Oroscopo di Paolo Fox del 1 luglio 2022: novità per il Leone, giornata difficile per alcuni segni

Nel primo giorno del mese di luglio l'astrologo Paolo Fox prevede grandi novità per coloro che sono nati sotto il segno del Leone: alcuni non avranno altrettanta fortuna.

Le previsioni di Paolo Fox per venerdì 1 luglio: Giove arriva nel segno del Leone ed aiuta i nati sotto il segno della criniera, ma per altri non sarà una giornata altrettanto positiva.

Ariete

Oggi le stelle non saranno dalla vostra parte, pertanto potreste litigare con qualcuno. Sembrerà che le cose non vadano per il verso giusto in diversi settori, ma non preoccupatevi, si tratta solo di una fase.

Toro

Approfittate di questa giornata per chiarire la situazione con il vostro partner. Tutti i conflitti, anche quelli lavorativi, sarebbe meglio risolverli prima dell’inizio del fine settimana.

Gemelli

Non amate essere messi al guinzaglio, pertanto è meglio che cercate una persona che sappia stimolarvi e che non vi costringa a fare nulla.

Grazie al vostro carisma riuscirete a risolvere una delicata situazione in ufficio.

Cancro

La giornata sarà caratterizzata da grandi sfide, soprattutto per quanto riguarda la forma fisica. Dovrete cercare di migliorarvi in tutti i campi per ritrovare la vostra stabilità.

Leone

Giove nel segno vi permetterà di vincere ogni sfida. Sia nel lavoro che nella vita privata, avrete bisogno di risolvere diverse questioni.

Vergine

Repentini cambi di programma potrebbero innervosirvi, ma se riuscirete a superarli, guadagnerete molti punti agli occhi del vostro capo.

Il vostro partner si aspetta maggiori attenzioni.

Bilancia

Oggi sarà praticamente impossibile tenervi fermi. Tuttavia, vi tocca risparmiare un po’ di energie per il fine settimana e per dare maggiori attenzioni alla vostra famiglia.

Scorpione

Avrete la forza e le energie per realizzare tutto quello che desiderate. Tuttavia, il problema del denaro che non è abbastanza, non può essere superato così facilmente.

Sagittario

Attenti a come vi muoverete sul lavoro, non imponete il vostro punto di vista e imparate ad ascoltare.

In amore avete bisogno di un pizzico di ironia in più.

Capricorno

Se state cercando lavoro, oggi potrebbero presentarsi delle buone opportunità. Qualche piccolo problemino di salute potrebbe rendervi particolarmente ansiosi.

Acquario

I progetti avviati recentemente potrebbero ricevere diverse gratifiche. Nel vostro rapporto sentimentale c’è qualcosa da migliorare.

Pesci

Procedete per la vostra strada senza farvi fuorviare dai troppi stimoli. La serata potrebbe rivelarsi particolarmente romantica.