Silvana Fallisi, chi è la moglie di Aldo Baglio: il matrimonio, le crisi di coppia e il lavoro insieme nel cinema

Silvana Fallisi, moglie di Aldo Baglio del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, racconta la sua storia a Verissimo, rivelando indiscrezioni sul suo matrimonio e sul superamento della crisi.

Riservata, ironica e dallo sguardo accattivante, Silvana Fallisi rivela a Silvia Toffanin di essere molto cambiata negli ultimi anni confessando di aver vissuto momenti di crisi con suo marito.

Sul palco di Verissimo, dove il tempo sembra fermarsi grazie all’accoglienza e all’atmosfera ovattata creata dalla brava conduttrice, la signora Baglio ammette di aver vissuto la sua vita in una continua preoccupazione del benessere altrui, del figlio, del marito e delle persone a lei vicine, dimenticandosi spesso dei suoi stessi bisogni.

Risolvere i problemi altrui ti stanca, ha ammesso, e solo ora che ho raggiunto la maturità ho capito che ciascuno di noi, in famiglia ma soprattutto nella coppia, ha bisogno dei suoi spazi per poter vivere la propria vita in modo individuale, per poi ritrovarsi come coppia.

Silvana Fallisi e Aldo Baglio coppia sul set e nella vita: quali difficoltà

Lavorare insieme quando si è coppia è difficile, ma lo è ancor di più quando per mestiere si fa il comico. Gli attori comici oggi sono eroi, devono essere in grado di mettere da parte i propri dolori per aiutare il pubblico a dimenticare per un po’ i suoi di problemi.

E quando è la coppia a recitare insieme, fa il doppio della fatica perché deve saper celare anche le difficoltà di relazione.

Tra Silvana e Aldo, infatti, la vita matrimoniale non è stata sempre facile e dopo molti anni insieme, ti accorgi di essere solo madre e padre dei tuoi figli e questo ti mette in crisi perché il matrimonio è ancora li.

Come fare dunque? In un’intervista del 2016, l’attrice ha dichiarato: “Non siamo più solo padre, solo madre, lo siamo stati per troppo tempo.

Ora ci riscegliamo come coppia”.

Con la sua impeccabile ironia, Silvana Fallisi ammette che anche il suo matrimonio ha avuto uno scossone che sono riusciti a superare quando la coppia si è ritrovata, scegliendosi non solo nel ruolo di genitori ma come coppia.

E così a 50 anni, l’attrice ammette di aver imparato ad accettare l’età, il cambiamento e le diversità, scegliendo il suo amore Aldo senza riserve.