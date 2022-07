Ennio Morricone, la vita: chi era la moglie Maria Travia e i figli della coppia

Maria Travia è stata la compagna di vita di Ennio Morricone per oltre 63 anni. I due hanno formato una delle coppie più longeve e unite della storia dello spettacolo. Scopriamo insieme chi era Maria e conosciamo anche notizie sui loro figli, suggello di un’unione infinita.

La vita di Maria Travia

Maria Travia nacque in Sicilia, a San Giorgio di Gioiosa Marea, il 31 dicembre del 1932. Dopo pochi mesi, la sua famiglia si trasferì a Roma e lei crebbe nella Capitale. Conobbe Morricone grazie all’amicizia con sua sorella. Quindi, nel 1950 fu coinvolta in un’incidente stradale ed Ennio restò al suo fianco per tutto il tempo della degenza.

La coppia si sposò il 13 ottobre del 1956, quando il musicista stava iniziando a comporre le proprie prime opere, a partire dalla celebre Per un pugno di dollari. Maria restò al fianco di Ennio per tutta la vita in maniera discreta, lontana dagli occhi delle telecamere.

La famiglia Morricone

Nel corso degli anni, Ennio Morricone e Maria Travia avrebbero avuto ben quattro figli, nonostante il compositore si sarebbe spesso spostato per ragioni professionali. Il primo a nascere fu Marco, seguito da Alessandra, dei quali oggi non si hanno notizie ufficiali. Il terzo figlio su Andrea, che ancora oggi nutre la stessa passione del papà ed è un apprezzato musicista e compositore di colonne sonore.

Infine, fu la volta di Giovanni, che da grande avrebbe fatto il regista cinematografico.

Un amore infinito

Ennio e Maria hanno potuto festeggiare 63 anni di matrimonio e 70 anni di conoscenza. Morricone ha sottolineato l’importanza della fedeltà coniugale e della costanza, ricordando quanto fossero importanti serietà e coerenza. Maria gli è stata accanto anche nei momenti più bui e lui l’ha salutata con la massima commozione anche sul proprio epitaffio. Oggi Maria Travia ha 89 anni e non smette di ricordare il suo amato marito.

Lei ha accudito ben quattro figli mentre lui era al culmine del proprio successo artistico.