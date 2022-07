Ennio Morricone, quando e come è morto il compositore di cinema: la causa del decesso

Ennio Morricone ci ha lasciato il 6 luglio del 2020 all’età di 91 anni. Il suo decesso è stato causato da una caduta molto brutta, durante la quale aveva riportato la frattura del femore. Ecco cosa sapere sull’addio a un grande musicista italiano, capace di valorizzare numerosi lavori cinematografici.

Come è morto Ennio Morricone

Come detto in precedenza, la morte di Ennio Morricone ha segnato un solco profondo nella storia della musica italiana conosciuta in tutto il mondo. L’artista era caduto nella propria casa in un semplice incidente domestico e si era rotto il femore. Dopo alcuni giorni, ci aveva lasciato per le ferite subite, con il cordoglio di familiari, amici e colleghi che hanno avuto la fortuna di poter lavorare insieme a un autentico genio creativo, o anche semplicemente hanno ascoltato i suoi brani straordinari.

I funerali di Ennio Morricone

Ennio Morricone era una persona molto riservata. D’altronde, i suoi funerali hanno visto la presenza di pochi intimi, seguendo così le volontà del compositore originario di Roma. Oltre alla famiglia, Morricone era stato sostenuto fino al suo ultimo giorno anche da una fede incrollabile. L’artista era vedovo da alcuni anni, essendo scomparsa la sua amatissima moglie Maria Travia.

In quel caso, il due volte Premio Oscar l’aveva omaggiata per la sua discrezione. Ennio aveva quattro figli, tra i quali Andrea ha scelto a sua volta di lavorare nel mondo della musica.

Ennio Morricone, una carriera straordinaria

La carriera di Ennio Morricone può essere considerata davvero straordinaria, proiettandolo nell’Olimpo della musica e del cinema del nostro Paese. Ha vinto un Oscar alla carriera nel 2007 e un altro nel 2016 grazie alla colonna sonora del titolo cinematografico The Hateful Eight, diretto da Quentin Tarantino. Nel 1995, si è anche aggiudicato un Leone d’Oro onorario alla Mostra del Cinema di Venezia, oltre ad aver vinto il Polar Music Prize dall’Accademia musicale svedese.