Francesca Pascale e Silvio Berlusconi: perché è finita la relazione con il leader di Forza Italia

L’ex premier Silvio Berlusconi e Francesca Pascale sono stati una coppia per molti anni, poi si sono lasciati, con un accordo milionario che ha visto versare un assegno milionario a favore della donna, attualmente compagna di Paola Turci, oltre a un reddito annuale.

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, la storia tra i due

La storia d’amore tra il leader di Forza Italia e Silvio Berlusconi è stata lunghissima ed anche se non si sono mai sposati, la loro convivenza è stata come un matrimonio. I due si sono incontrati per la prima colta quando Francesca Pascale aveva presentato la sua candidatura in occasione delle elezioni amministrative per il comune di Napoli.

La politica è sempre stata una delle passioni di Francesca Pascale che ha sempre avuto Silvio Berlusconi come persona di cui seguire le orme. Dopo aver fondato molto giovane il gruppo “Silvio ci manchi”, l’anno successivo diventa una delle consigliere della Provincia di Napoli nel gruppo “Popolo delle Libertà” a soli 24 anni. Il passo successivo è lo spostamento a Roma, dove vive in uno degli appartamenti di Berlusconi che la inserisce nelle liste dei candidati per le elezioni del Parlamento Europeo. I due si avvicinano liberamente dopo che Silvio Berlusconi ottiene, bel 2011, la separazione ufficiale da Veronica Lario, l’ex moglie.

Il fidanzamento tra Berlusconi e Pascale

Il fidanzamento tra la Pascale e Berlusconi è durato 10 anni, con l’annuncio ufficiale in televisione da parte dello stesso Berlusconi durante l’apparizione in una trasmissione Mediaset condotta da Barbara d’Urso.

L’addio tra i due fidanzati risale ai primi mesi del lockdown, nel 2020, e viene emesso un comunicato ufficiale emesso da Forza Italia, nel quale i due ex fidanzati dichiararono che nonostante non esistesse più una relazione sentimentale restavano comunque tra loro “affetto e profonda amicizia”.

Anche se non si sono mai sposati la relazione prevedeva un accordo economico, che è stato poi convalidato dopo la separazione. Nonostante vari pettegolezzi che sono usciti sui giornali di gossip, la storia tra Berlusconi e Pascale di è conclusa semplicemente per lo spegnersi della scintilla che li aveva resi una coppia, ed oggi la Pascale è la compagna di Paola Turci.