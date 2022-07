Francesca Pascale, quanti soldi ha avuto da Silvio Berlusconi quando si sono lasciati

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si sono lasciati a marzo del 2020, periodo che l’Italia ricorda bene a causa dell’esplosione della pandemia. L’annuncio era arrivato tramite uno scarno comunicato stampa del partito Forza Italia, nel quale si leggeva che tra i due continuava a esserci un rapporto di amicizia e affetto ma null’altro. Poco dopo è giunta la notizia di una nuova storia d’amore per Berlusconi: l’ex presidente del Consiglio presentò in via ufficiale la deputata di Forza Italia Marta Fascina come sua nuova fidanzata. Nell’estate dello stesso anno, la Pascale ricevette una cospicua buonuscita da parte del cavaliere.

Ecco a quanto ammonta.

La milionaria buonuscita di Silvio Berlusconi all’ex Francesca Pascale

Secondo quanto raccontato dagli organi di informazione, Francesca Pascale ha ricevuto da Silvio Berlusconi una buonuscita pari a 20 milioni di euro a distanza di quattro mesi dalla loro separazione, cifra confermata dai principali quotidiani nazionali come il Corriere della Sera e Repubblica.

Alla già milionaria buonuscita da 20 milioni, si aggiunge quello che può essere definito come una sorta di assegno di mantenimento del valore di un milione di euro ogni dodici mesi.

Quest’ultima voce non è mai stata confermata, ma la fonte – il settimanale Oggi – assicura l’esistenza di quest’accordo tra l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e l’ex presidente del Consiglio.

Francesca Pascale sposa Paola Turci

A due anni di distanza dalla separazione con il cavaliere, Francesca Pascale è pronta a unirsi in matrimonio con la cantante Paola Turci.

Le due pronunceranno il fatidico sì nella splendida location di Montalcino, un piccolo comune immerso nella verdissima Val d’Orcia, in Toscana. L’inizio della relazione tra Paola e Francesca risale all’estate 2020, pochi mesi più tardi la rottura tra la Pascale e Silvio Berlusconi.

A paparezzare le due insieme ancora una volta il settimanale Oggi. Per entrambe, l’imminente matrimonio significherà un nuovo entusiasmante inizio.